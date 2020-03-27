البنتاجون يعلن عن ثاني وفاة في صفوفه بسبب كورونا

كتب خالد إبراهيم

أفادت "روسيا اليوم"، أن وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت عن ثاني حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، حيث أكد البنتاجون وفاة أحد متعاقديه بسبب كورونا.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن المتوفى كان يقيم في كريستال سيتي بولاية فرجينيا ويعمل لصالح وكالة التعاون الأمني الدفاعي، وأنه تحقق من إيجابية اختبار كورونا وخضع للعلاج الطبي في مستشفى محلي.

كذلك ذكر البيان أن المتوفى، حيث يسير وفقا للتعليمات والمبادئ التوجيهية التى وضعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مؤكدا أن زملاءه يعملون عن بعد.

وأعلنت أمس وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، بحسب ما نقلته العربية الإخبارية، وجود 133 إصابة بفيروس كورونا في البحرية الأمريكية بينها إصابات جديدة على حاملة الطائرات ثيودور روزفلت.

ومن جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إصابة ثلاثة بحارة بفيروس كورونا المستجد، على متن حاملة الطائرات الأمريكية "تيودور روزفلت" والتى تبحر حاليًا فى بحر الفلبين، وقال توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية، في إيجاز صحفي بمقر الوزارة، إن البحارة الثلاثة نقلوا جوا إلى مقر طبي بالمحيط الهادئ وأنه تم إجراء العزل لمن خالطوا المصابين من طاقم السفينة وعددهم 5000.