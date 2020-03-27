الأوقاف: مخالفات غلق المساجد نادرة ونجرى حصرا بالعدد

كانت أعلنت وزارة الأوقاف صرف مكافأة إجادة لأكثر المديريات التزامًا بقرارات الوزارة وتوجيهاتها بشأن تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد، يتم صرفها لأكثر العاملين بالمديرية جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات، بناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة .
وقالت وزارة الأوقاف إن قرارها يأتى فى إطار حرص الوزارة على تحقيق مقاصد الشريعة فى الحفاظ على النفس، واتخاذها بعض القرارات والتى من أهمها تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق المساجد فى الظروف الآنية إلى أن يرفع الله عز وجل البلاء عن البلاد والعباد بفضله وكرمه، وندعوه سبحانه أن يكون ذلك قريبًا عاجلًا غير آجل.
واوضحت الاوقاف أن المكافاة ستكون فى ضوء تنفيذ التعليمات بعدم فتح المساجد تحت أى ظرف طوال فترة توجيه الوزارة بغلقها، وعدم الانسياق خلف أى شائعات تبثها بعض الصفحات والمواقع المغرضة فى هذا الشأن .
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