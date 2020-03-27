اليوم السابع
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اعرف تفاصيل مبادرة طبق فكرتك للتعليم العالى لدعم ابتكارات مجابهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:00 ص
اعرف تفاصيل مبادرة طبق فكرتك للتعليم العالى لدعم ابتكارات مجابهة كورونا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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مع إعلان الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إطلاق مبادرة طبق فكرتك لدعم ابتكارات مجابهة فيروس كورونا المستجد يرصد اليوم السابع أبرز المعلومات عن المبادرة وتفاصيل إطلاقها وأهدافها:

1 -  تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر وعضوية علماء من المراكز البحثية والجامعات المصرية وتحالف البتروكيماويات للبدء  فى تنفيذ المبادرة.

2 - تهدف المبادرة إلى  توفير مواد معقمة ومطهرة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

‏3 - تهدف المبادرة  إلى إتاحة المواد المعقمة بسعر التكلفة.

4-  تم فتح باب التقدم من 24 إلي 28 مارس 2020 بأكاديمية البحث العلمي.

5 - تهدف  مبادره "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمي المتسبب به فيروس كورونا المستجد.

6 - التقدم إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg، وآخر موعد للتقدم يوم 28 مارس 2020.

7 - تتولى  أكاديمية البحث العلمى تقديم الدعم الفني والمادي واللوجيستي بهدف دعم وتفعيل الابتكارات المصرية للوصول إلى مرحلة الإنتاج الكم.

8  - تستهدف المنحة عدة مجالات منها تطبيقات أدوات التصنيع السريع واسعة الانتشار، الطابعات ثلاثية الأبعاد وماكينات CNC لتصميم كمامات يمكن اعادة استخدامها بعد تغيير الفلتر فقط.

9 -  تصميم وحدة تحكم أو جهاز تنفس صناعي بسيط منخفض التكلفة وسهل الاستخدام وسهل البناء في إطار زمني طارئ.

10 - تطوير منسوجات معالجة ومضادة للميكروبات للعاملين في مجال الرعاية الصحية لحمايتهم وتقليل انتشار العدوى.

11 - رصد 30 مليون جنيه لدعم المبادرة.


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