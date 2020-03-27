اعرف تفاصيل مبادرة طبق فكرتك للتعليم العالى لدعم ابتكارات مجابهة كورونا

كتب محمد صبحى

مع إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إطلاق مبادرة طبق فكرتك لدعم ابتكارات مجابهة فيروس كورونا المستجد يرصد اليوم السابع أبرز المعلومات عن المبادرة وتفاصيل إطلاقها وأهدافها:



1 - تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر وعضوية علماء من المراكز البحثية والجامعات المصرية وتحالف البتروكيماويات للبدء فى تنفيذ المبادرة.

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2 - تهدف المبادرة إلى توفير مواد معقمة ومطهرة طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

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‏3 - تهدف المبادرة إلى إتاحة المواد المعقمة بسعر التكلفة.

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4- تم فتح باب التقدم من 24 إلي 28 مارس 2020 بأكاديمية البحث العلمي.



5 - تهدف مبادره "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمي المتسبب به فيروس كورونا المستجد.



6 - التقدم إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg، وآخر موعد للتقدم يوم 28 مارس 2020.



7 - تتولى أكاديمية البحث العلمى تقديم الدعم الفني والمادي واللوجيستي بهدف دعم وتفعيل الابتكارات المصرية للوصول إلى مرحلة الإنتاج الكم.



8 - تستهدف المنحة عدة مجالات منها تطبيقات أدوات التصنيع السريع واسعة الانتشار، الطابعات ثلاثية الأبعاد وماكينات CNC لتصميم كمامات يمكن اعادة استخدامها بعد تغيير الفلتر فقط.



9 - تصميم وحدة تحكم أو جهاز تنفس صناعي بسيط منخفض التكلفة وسهل الاستخدام وسهل البناء في إطار زمني طارئ.



10 - تطوير منسوجات معالجة ومضادة للميكروبات للعاملين في مجال الرعاية الصحية لحمايتهم وتقليل انتشار العدوى.



11 - رصد 30 مليون جنيه لدعم المبادرة.