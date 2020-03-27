اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 01:42 م
خالد صلاح
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ارتفاع الإصابات بكورونا فى النمسا إلى 7129 حالة وتسجيل 58 حالة وفاة

الجمعة، 27 مارس 2020 01:11 م
ارتفاع الإصابات بكورونا فى النمسا إلى 7129 حالة وتسجيل 58 حالة وفاة كورونا
أ ش أ

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا اليوم الجمعة إلى 7129 حالة، فضلا عن تسجيل 58 حالة وفاة، وقال وزير الصحة ردولف انشوبير - فى تصريح اليوم - إن من بين المصابين 800 شخص يخضعون للعلاج فى المستشفى و128 من المرضى فى وحدات العناية المركزة، وتوقع الوزير النمساوى أن تصل الإصابات بالفيروس إلى ذروتها فى الفترة ما بين منتصف أبريل إلى منتصف مايو المقبلين، لافتا إلى أنه كلما قصرت المدة كان ذلك نجاحا للمنظومة الصحية بالبلاد


ولفت إلى أن الحكومة لن تعلن فى الفترة الراهنة عن أى إجراءات جديدة وسوف يتم إعادة تقييم الموقف قبل حلول عيد القيامة، وأعرب أنشوبير عن أمله فى أن تؤدى الإجراءات الحالية إلى انخفاض معدل نمو العدوى بشكل كبير ومن ثم انخفاض عدد الإصابات

وقال عمدة مدينة سانكت كورونا ام ويشسل النمساوية انه قد يحتاج الى اعادة التفكير في اسم قريته، بعد ان انتشر وباء كورونا، بسبب تشابه اسم الفيروس مع القرية، وأضاف رئيس البلدية مايكل جروبر، الأمر فى البداية كان مجرد دعابة لرؤية فيروس اسمه مثل القرية ، ولكن النكات توقفت منذ أن أصبح الوباء في غاية الخطورة".

وبحسب موقع 24france ، فإن السياحة البيئية هي المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للقرية التى يبلغ عدد سكانها حوالي 400 شخص وتقع على بعد حوالي 100 كيلومتر  جنوب فيينا عند سفح جبال الألب.


كورونا

النمسا

فيروس كورونا

عيد القيامة

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