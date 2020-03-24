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تحويل حلبة تزلج فى إسبانيا إلى مشرحة بسبب كورونا.. اعرف القصة؟

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:16 ص
تحويل حلبة تزلج فى إسبانيا إلى مشرحة بسبب كورونا.. اعرف القصة؟ حلبة تزلج في إسبانيا
كتب هيثم سلامة

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اضطرت الحكومة الإسبانية في مدريد الموافقة على  تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مول تجارى إلى مشرحة مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث إن المحارق لم تستوعب الكم الكبير من الجثث، حيث يتم استخدامها في حفظها.  

حلبة التزلج عن الجليد (1)
 
 

وذكرت تقارير إخبارية، أن مجلس المدينة والحكومة وافقوا على تحويل حلبة قصر الجليد إلى مشرحة، التي تبلغ مساحتها 1800 متر مربع وكانت تستخدم كمركز ترفيهي وبطولات التزلج على الجليد، والتي تتواجد في إحدى مولات التسوق المليئة بالمتاجر والمطاعم، ومن المرجع أن تصل الجثث الليلية، حيث لم تستقبل محارق الجثث الـ 14 عن قبول جثث جديدة لأن العمال ليس لديهم المعدات الكافية. 

حلبة التزلج عن الجليد (2)

قال مجلس المدينة: "نحن نعرف أنها قضية حساسة للغاية، ولكن لم يكن هناك خيار آخر.. لا يمكن للمستشفيات ومحارق الجثث التعامل مع المزيد".

وأوضح التقرير، إن حلبة التزلج يمكن أن  تحتفظ بالجثث بها في درجة حرارة صفر درجة ، للتخفيف من عمل محرقة الجثث وقال متحدث باسم مجلس: "من الناحية المنطقية ، إنه مكان مثالي للحفاظ على الجثث بسبب الظروف، سيتم تجنب التحلل".

يشار إلى أن إسبانيا، أعلنت أمس الاثنين ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2182 شخصا، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية ، كانت وزارة الداخلية الإسبانية، قالت أمس الأحد، أن اسبانيا ستفرض قيودا على دخول معظم الأجانب عبر الموانى والمطارات خلال الثلاثين يوما القادمة لوقف تفشي فيروس كورونا.

يأتى الحظر، الذي يبدأ سريانه منتصف الليل، بعد بضعة أيام من فرض السلطات الاسبانية قيودا على حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال كان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما.

وقالت الوزارة فى بيانها إنه سيسمح للمواطنين الأسبان والأجانب الذين يعيشون في اسبانيا وأفراد الطواقم الطبية وعمال الشحن والعاملين في مجال الصحة والدبلوماسيين بالسفر كالمعتاد.

 

 


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