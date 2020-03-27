اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 04:44 م
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إصابة رئيس مدينة "أراد" ومساعده في إسرائيل بفيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 04:42 م
إصابة رئيس مدينة "أراد" ومساعده في إسرائيل بفيروس كورونا نيسان حيمو
كتب- هاشم الفخراني

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أكدت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس مدينة أراد الواقعة بصحراء النقب جنوب إسرائيل، "نيسان بن حيمو" أصيب بفيروس كورونا المميت اليوم الجمعة، وذلك عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 أيام.

 

وأوضحت الصحيفة أنه التزم بالحجر الصحي واجرى الفحوصات الطبية اللازمة والتي كشفت نتائجها اليوم الجمعة أنها نتائج إيجابية وأنه حامل للفيروس المميت، رغم أنه لم يشعر بأى عرض من أعراض الفيروس.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مساعده الخاص أصيب الفيروس كذلك لربما انتقل الفيروس من حيمو اليه .

 

 

 


إسرائيل

فيروس كورونا

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