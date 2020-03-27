اليوم السابع
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لتخفيف الضغط على المستشفيات..

أطباء إسبانيا يقدمون مبادرة للتواصل مع المرضى غير المصابين بكورونا عبر "تويتر"

الجمعة، 27 مارس 2020 04:19 م
أطباء إسبانيا يقدمون مبادرة للتواصل مع المرضى غير المصابين بكورونا عبر "تويتر" مستشفى اسبانية
كتبت فاطمة شوقى

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قام عدد من الأطباء وفريق التمريض فى المستشفيات باللجوء إلى تويتر للتواصل مع المرضى الغير مصابين بفيروس كورونا عبر "تويتر"، ومن هم بحالة إلى علاج ليس بسبب كورونا وحسب بل بمختلف الأعراض المرضية كالأمراض الجلدية وتلك المتعلقة بالمسالك البولية.

 

وأشارت قناة "يورونيوز" إلى أنه ارتفع عدد الوفيات من الأطباء فى إسبانيا إلى 13 طبيبا، وفى ظل الاغلاق التام الذى تفرضه إسبانيا، أصبح الأكباء يتجهون لمواقع التواصل الاجتماعى لتقديم النصائح والعلاجات اللازمة لأى أمراض آخرى.

 

وأخبر سيرجيو أليك ، طبيب الأمراض الجلدية بمستشفى كوينكا ، يورونيوز أن 100 طبيب أمراض جلدية قد أطلقوا حسابًا مشتركًا عبر تويتر بعد تلقيهم مئات طلبات الاستشارة عبر حساباتهم الشخصية في سائل التواصل الاجتماعى، وقال "ترمى المبادرة إلى مساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل جلدية ليست بالمستعجلة لكنهم يحتاجون إلى الاهتمام بهم وتقديم النصح لهم. وهذا من شأنه أن يساعد في تجنب التنقلات غير الضرورية إلى المستشفيات التي تغص الآن بالزائرين والمرضى".

 

وتحتل إسبانيا المركز الثانى عالمية فى أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا بعد إيطاليا، وأعلنت وزراة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، تسجيل 769 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى أكبر زيادة يومية تشهدها أعداد الوفيات حتى الآن، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 64 ألف حالة.

 

وبحسب أحدث إحصائيات الوزراة والتى نقلتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية ، بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس فى إسبانيا حتى الآن 4 آلاف و858 بزيادة بلغت نسبتها 19% عن اليوم السابق، فى حين بلغت حصيلة الإصابات 64 ألفا و59 حالة، بزيادة نسبتها 14%.

 

ومن بين إجمالى الإصابات تخضع 4 آلاف و165 حالة للعلاج فى وحدات العناية المركزة، فيما تماثلت 9 آلاف و357 حالة للشفاء.

 

 ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الإسبانى اجتماعا استثنائيا اليوم للموافقة على تمديد حالة الطوارئ فى البلاد أسبوعين إضافيين حتى 11 أبريل.

 


اسبانيا

اطباء

فيروس كورونا

امراض

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