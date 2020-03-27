اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 27-3-2020 بسوق العبور

الجمعة، 27 مارس 2020 01:15 م
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 27-3-2020 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 27-3-2020، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 2.25-5 جنيه للكيلو، وبلغ سعر البطاطس ما بين 2-3 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 10 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الكوسة ما بين 4-5 جنيهات، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 6-8 جنيهات.
 
وبلغ سعر الجزر ما بين 3.5 – 5.5 جنيه، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 3 – 7 جنيهات.
 
وسجل سعر الباذنجان الأبيض من 7-8 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى البلدى ما بين 6-8 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومى الصوب 4-6 جنيه، وتراوح سعر الفلفل الحامى البلدى بين 8-10 جنيه، وبلغ سعر الفلفل الألوان ما بين 12 إلى 18 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الملوخية من 5 – 7.5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار البلدى ما بين 4–6 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 6 – 7 جنيهات، وسجل سعر البسلة بين 6-9 جنيه.
 
وتراوح سعر السبانخ بين 4-6 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر القلقاس ما بين 6-9 جنيهات، وبلغ سعر البطاطا بين 2.5-3.5 جنيه، وبلغ سعر الثوم ما بين 3.5-6.5 جنيه.
 
أسعار البرتقال أبو سرة بين  5-10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 3-8 جنيه، وتراوح سعر الليمون بين 3-7.5 جنيها للكيلو. 
 
الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.
 

أسعار الخضروات

أسعار الخضار

سعر الطماطم

سعر البطاطس

سوق العبور

سعر الليمون

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