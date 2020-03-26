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582 مليون جنية قيمة السيارات المفرج عنها من جمارك ببورسعيد

الخميس، 26 مارس 2020 10:53 ص
582 مليون جنية قيمة السيارات المفرج عنها من جمارك ببورسعيد سيارات - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة لجمارك السيارات وقطع الغيار بجمارك بورسعيد ، برئاسة الأستاذ أشرف عبد الهادى خلال شهر فبراير 2020 ، عن 238 سيارة ركوب (ملاكي) موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائى ، وعن 895 سيارة إعفاءات لذوى الإحتياجات الخاصة ، بقيمة اجمالية 320 مليون و781 ألف جنيه ، كما قامت بإنهاء الإجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 116 بيان جمركى لنفس الفترة .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات 14 مليون و 69 ألف جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 61 مليون و 431 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 75 مليون و 500 ألف جنيه.

وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية والمفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر فبراير 2020 ، حوالى 1164 بيان جمركى بقيمة إجمالية 174 مليون و 469 ألف جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 13 مليون و 862 ألف جنيه ، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 27 مليون و 786 ألف جنيه باجمالى إيرادات محصلة قدرها 41 مليون و 649 ألف جنيه.

وخلال شهر فبراير 2020 أيضا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 242 بيان جمركى وارد نهائى معدات (حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل) بقيمة إجمالية 87 مليون و 287 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 5 مليون و 37 ألف جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 12 مليون و 325 ألف جنيه بإجمالى ايرادات محصلة قدرها 17 مليون 362 ألف جنيه.

كما قامت ادارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات وإيرادات محصلة لدفاتر سيارات المنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 126 ألف جنيه.

وبذلك تكون القيمة الاجمالية لسيارات الركوب (الملاكي) ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الادارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر فبراير 2020 حوالى 582 مليون و539 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 33 مليون 95 ألف جنيه وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخرى 101 مليون و 543 ألف جنيه ويبلغ اجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر فبراير 2020حوالى 134 مليون و 639 ألف جنيه.

 

 

 

 


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