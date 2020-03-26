وأكد وزير الخارجية الإيطالي استعداد بلاده لمشاركة خبراتها، وطالب كل الدول بالقيام بذلك قائلًا: "لا يمكن أن يكون السباق نحو اللقاح فرديًا، فهذه حرب نقاتل فيها جميعًا ضد العدو نفسه، ولن نفوز إلا معًا فقط".

وفيما يتعلق بإمداد إيطاليا بمواد طبية، أوضح دي مايو أن إيطاليا ستتلقى أكثر من 10 ملايين كمامة من الخارج وستصل خلال الساعات القليلة القادمة الدفعة الأولى منها.

وأشار دي مايو إلى أن إيطاليا يجب أن تركز أيضًا على الإنتاج الوطني، غير أنه قال إنه لولا هذه المساعدة من الخارج، لتفاقمت الأزمة وصارت أكثر حدة.