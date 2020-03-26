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وزير الأوقاف ينهي خدمة خطيب بالدقهلية فتح زاوية ببيته للصلاة بالغربية

الخميس، 26 مارس 2020 06:36 م
وزير الأوقاف ينهي خدمة خطيب بالدقهلية فتح زاوية ببيته للصلاة بالغربية وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة امام مسجد ووجه مديرية أوقاف الغربية بتحرير محضر رسمي ضده بالواقعة. 
 
 وجاء القرار بناء على مذكرة مديرية أوقاف الغربية والتي أفادت بقيام عبد الله منصور محمد منصور سعد إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية بفتح زاوية عبد الله السعدي والتي تقع أسفل منزله بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية وإمامة الناس بها في صلاة فجر الخميس 26 / 3 / 2020م واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة ودعوة الناس لعدم الالتزام بتعليمات غلق المساجد بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات. 
 
و كلّف الشئون القانونية بالوزارة وبمديرية أوقاف الغربية بعمل بلاغ للنائب العام بقيام المذكور بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة.
 
واكد الوزير فى بيان له أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.
 
واكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور : أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة .
 
 

وزاره الاوقاف

غلق المساجد

كورونا

فصل امام

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