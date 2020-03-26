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وزارة دفاع الصين: خبراء طبيين من الجيش يكثفون البحث عن دواء ولقاح كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 05:15 م
وزارة دفاع الصين: خبراء طبيين من الجيش يكثفون البحث عن دواء ولقاح كورونا خبراء طبيين من الجيش الصيني
كتب هيثم سلامة

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كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية اليوم، أن خبراء طبيين من الجيش الصيني لم يضيعوا وقتا خلال تكثيف البحث عن دواء ولقاح وتتبع مصدر فيروس كورونا.

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وذكرت شبكة تلفزيون الصين، عبر حسابها بموقع تويتر، صورا للعديد من الخبراء الصينيون، وعلقت قائلة:" إن خبراء طبيين من الجيش الصيني لم يضيعوا وقتا خلال تكثيف البحث عن دواء ولقاح وتتبع مصدر فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" لمساعدة البلاد في معركتها ضد الفيروس".

يشار إلى أنه بدأت خدمة تشغيل الحافلات تعود لشوارع مدينة ووهان المركز السابق لتفشى فيروس كورونا الجديد فى الصين، وعادت الأتوبيسات للعمل بعد توقف دام أكثر من شهرين، حيث أعادت السلطات المحلية عمل الشركات المالكة للحافلات في ووهان على 117 من خطوطها، وعرضت شبكة التلفزيون العالمية الصينية CCTV، فيديو لبداية عمل الحافلات وشهدت مصاحبة أحد المسئولين للرحلات لتوعية المواطنين وسط اقبال ضعيف من سكان ووهان.

وكانت قد أعلنت الصين عدم تسجيل أى حالات جديدة داخل البلاد فيروس كورونا، مؤكدة أن الحالات المصابة تأتى لها من الخارج فقط لا غير.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس، أنه لم يتم الإبلاغ عن أية حالة إصابة مؤكدة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني يوم أمس الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نشرت صور لمريضة متعافية من كوفيد-19 مع عاملين طبيين في مستشفى هاينان العام في هايكو حاضرة مقاطعة هاينان جنوبي الصين، كما نشرت صور أخرى عن استئناف الحياة فى مدينة ووهان الصنيية مركز تفشى فيروس كورونا.

كما أعلنت الوكالة الصينية استئناف أعمال بناء مطار جياودونج الدولي في مدينة تشينجداو الساحلية بمقاطعة شاندونج شرقي الصين، بعدما توقف العمل بسبب  تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

 

 

 

 

 

 

 

 


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