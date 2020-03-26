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وحدات خاصة بالجيش الروسى تدخل إيطاليا للمساعدة في مكافحة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:57 م
وحدات خاصة بالجيش الروسى تدخل إيطاليا للمساعدة في مكافحة كورونا كورونا
كتب: أحمد جمعة

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دخلت وحدات خاصة بالجيش الروسى إلى إيطاليا فى إطار برنامج مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، هذا بعد انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا وعدم استطاعة السلطات الإيطالية السيطرة على الموقف.

وأعلنت روسيا عن حملة موسعة فى إطار مكافحة الفيروس فى إيطاليا، وقد وصلت عدد من الوحدات الروسية إلى مدينة بيرجامو الإيطالية.

 كانت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا قد أعلنت مساء الأربعاء عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل البلاد إلى 74386 حالة

وفيما قررت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا، مد قرار إغلاق المطارات حتى يوم 3 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل البلاد.

فرضت الحكومة الإيطالية مرسوم جديد خاص بطوارئ فيروس كورونا، وهى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات للاشخاص ذوى الحالات الإيجابية للفيروس الذين ينتهكون الحجر الصحى.

وناشد أحد شباب الجالية المصرية المقيم بإيطاليا، الشعب المصرى، بأتخاذ كافة الاحتياطات تجاه فيروس كورونا القاتل، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات الحكومة المصرية.

 فيما قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتى، إن حكومته قررت زيادة قيمة الغرامات على الأشخاص الذين يتحدون أمر الإغلاق، مضيفا أنه يأمل في أن يبدأ قريبا في رفع القيود.


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