اليوم السابع
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هل يحميك استنشاق أدخنة الألعاب النارية والمفرقعات من كورونا؟

الخميس، 26 مارس 2020 06:30 م
هل يحميك استنشاق أدخنة الألعاب النارية والمفرقعات من كورونا؟ منظمة الصحة العالمية
كتبت هند عادل

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الكثير من الشائعات تنتشر حول طرق الوقاية من الاصابة من فيروس كورونا المنتشر بدول العالم الكثير منها يضر صحة الإنسان أكثر من نفعها، وتسبب مشاكل صحية خطيرة، وتحاول منظمة الصحة العالمية الرد على هذه الشائعات لمنع الممارسات الخاطئة من الانتشار.

ومن بين هذه الأخطاء والشائعات سؤال يطرحه البعض هل يمكن للأدخنه والغازات المنبعثة من الألعاب النارية والمفرقعات من الوقاية من فيروس كورونا المستجد 2019 .

وأكدت منظمة الصحة العالمية على أنه من الخطر استنشاق الأدخنة والغازات المنبعثة من الألعاب النارية والمفرقعات، كما أنها لا تقتل فيروس كورونا المستجد-2019.

الصحة العالمية

وتحتوي الأدخنة المتصاعدة منها على ثاني أكسيد الكبريت، وهو غاز متوسط السمية، وبعض الأشخاص لديهم حساسية منه وقد يؤدي إلى التهاب العينين، والأنف، والحلق، والرئتين، وقد يسبب نوبة ربو.

وأكدت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمى أن الاقتراب من الألعاب النارية يعرض الشخص  إلى خطر الإصابة بحروق واستنشاق الأدخنة المتصاعدة منها.

كما أجابت منظمة الصحة العالمية أيضا عن سؤال هل تساعد الغرْغرة بغسول الفم على الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟

وأكدت أنه لا توجد أي بيّنة على أن استخدام غسول الفم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد، وهناك بعض العلامات التجارية لغسول الفم قد تقضي على جراثيم معينة لبضع دقائق في اللّعَاب الموجود بالفم، ولكن لا يعني ذلك أنها تقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد-2019.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أيضا أنه لا  توفر اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي  مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النمط "ب"، الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

لأن هذا الفيروس جديد تمامًا ومختلف، ويحتاج إلى لقاح خاص به. ويعمل الباحثون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد-2019، وبالرغم أن هذه اللقاحات غير فعَّالة ضد فيروس كورونا المستجد-2019، أوصت منظمة الصحة العالمية  بشدة بالحصول على التطعيم ضد الأمراض التنفسية لحماية صحة الجميع .


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