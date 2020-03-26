اليوم السابع
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هل تنقل وجبات المطاعم والتيك أواى فيروس كورونا؟

الخميس، 26 مارس 2020 12:00 م
هل تنقل وجبات المطاعم والتيك أواى فيروس كورونا؟ شراء الوجبات الجاهزة
كتبت فاطمة خليل

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مع تفشى فيروس كورونا COVID-19 في أنحاء العالم تزايدت التساؤلات حول مدى سلامة تناول الأطعمة السريعة من المطاعم وهل يمكن أن تنتقل منها العدوى، وفى هذا التقرير أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مجموعة أسئلة وإجابات حول سلامة المنتجات الغذائية  والأطعمة من فيروس كورونا، وفقاً لما نقله موقع mercurynews.

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س: هل يمكنني أن أصاب بفيروس كورونا من لمس الطعام أو العلب المغلفة للأطعمة السريعة..إذا كان الفيروس التاجي موجودًا عليه؟
 

ج: في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على ارتباط الطعام أو تغليف المواد الغذائية بانتقال COVID-19 ومثل الفيروسات الأخرى من الممكن أن فيروس كورونا يعيش على الأسطح أو الأشياء،  لهذا السبب ، من الضروري غسل يديك كثيرًا ، بما في ذلك الأواني.

س: هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من عامل الدليفرى الذى ينقل الطعام؟
 

ج: الفيروس الذي يسبب COVID-19 ينتشر من شخص لآخر، لذا توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" إذا كنت مريضًا ، بالبقاء في المنزل حتى تصبح أفضل ولا تعد تشكل خطرًا على إصابة الآخرين.

يجب على أي شخص يتعامل مع الطعام، ويجهزه ويقدمه أن يتبع دائمًا إجراءات مناولة الطعام الآمنة ، مثل غسل اليدين والأسطح كثيرًا.

وكذلك يمكن تجنب التعامل المباشر مع رجل الدليفرى إذا كنت تخاف العدوى، وشراء المنتجات ودفع ثمنها إلكترونياً.

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س: هل هناك أي احتياطات خاصة يجب على هؤلاء العمال اتخاذها لتجنب الإصابة بمرض تنفسي مثل ارتداء الأقنعة؟
 

ج: لا يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة بارتداء قناع الوجه لحماية أنفسهم من أمراض الجهاز التنفسي ، بما في ذلك كورونا، لكن يجب استخدام أقنعة الوجه من قبل الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض COVID-19 للمساعدة في منع انتشار المرض إلى الآخرين.

 يعد استخدام أقنعة الوجه أمرًا حاسمًا أيضًا للعاملين في المستشفيات والأشخاص الذين يعتنون بشخص مصاب بـ COVID-19 في ظروف قريبة (في المنزل أو في مرفق رعاية صحية).

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) باتخاذ إجراءات وقائية يومية للجميع، بما في ذلك عمال المطاعم:

-تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

-تجنب لمس العينين والانف والفم.

-أبق في المنزل عندما تكون مريضا.

-غطِ السعال أو العطس بمنديل ثم ارميها في سلة المهملات.

-اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام ؛ قبل الأكل؛ وبعد نفخ أنفك أو السعال أو العطس.

-إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة ، فاستخدم مطهرًا لليدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل، اغسل يديك دائمًا بالماء والصابون إذا كانت الأيدي متسخة بشكل واضح.

 


وجبات الطعام الجاهزة تنقل كورونا

اطعمة التيك اواى تنقل كورونا

التيك اواي

كورونا ينتقل فى الطعام

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