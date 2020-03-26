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"هلال شعبان" يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة

الخميس، 26 مارس 2020 12:00 ص
"هلال شعبان" يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة رصد الهلال - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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يرصد هلال قمر شهر شعبان ليزين الأفق الغربى الليلة حتى فجر اليوم الخميس بسماء مصر والوطن العربى، وسيكون ممكنًا رؤيته بالعين المجردة فى حال كانت الظروف الجوية مناسبة بعد ابتعاده عن الشمس وارتفاعه فى السماء مقارنة بالليلة الماضية.

كان القمر وصل مرحلة الاقتران يوم أول أمس الثلاثاء 24 مارس عند الساعة (9:28 صباحًا بتوقيت جرينتش) منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئًا دورة اقترانية جديدة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه سيلاحظ أن الجزء غير المضاء بنور الشمس من هلال القمر يتوهج بضوء خافت فى ظاهرة يشار إليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم سواء هذه الليلة أو خلال بضعة ليالى قادمة، وذلك التوهج نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض وسقوطه على القمر.

من ناحية أخرى، يرصد أيضًا بالأفق الغربى كوكب الزهرة كقطعة من الماس ساطعة أعلى هلال القمر هذه الليلة، وسوف يقترنان خلال اليالى المقبلة.

ويومًا بعد يوم يتحرك القمر مبتعدًا عن موقع غروب الشمس متجهًا نحو الشرق عبر السماء وهى حركته الطبيعية فى مداره حول الأرض وبعد سبعة أيام من الاقتران سيصل القمر لمرحلة التربيع الأول .

وبمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سيكون دليلاً لتحديد موقع الكواكب المرئية فى سماء الليل، وأيضًا يومًا بعد يوم ستزداد إضاءة قرص القمر وهو فى طريقه نحو مرحلة البدر المكتمل.

 


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