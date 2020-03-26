محافظ دمياط تعتمد حركة تنقلات لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية

دمياط - معتز الشربينى

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،اليوم الخميس، حركة تنقلات لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة وذلك خلال لقائها مع السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكدت المحافظ،فى بيان لها اليوم،أن تلك الحركة التى جاءت وفقاً لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته لسنة 2014 وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وكذلك القانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية تهدف إلى تحسين الأداء بين العاملين بقطاع التعليم وكذلك تحقيق الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين القيادات التعليمية بما يحقق الاستفادة للطلاب لافتة إلى إهتمام المحافظة بتطوير منظومة التعليم والنهوض بها على كافة المستويات .