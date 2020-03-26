محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة حالة سيدة وجهت نداء للمحافظة لتوفير سكن..صور

وتوجه على الفور نائب المحافظ، أثناء متابعته للالتزام بقرار حظر تنقل المواطنين، لمتابعة الحالة على الطبيعة والاستماع لشكواها، لبحث إمكانية مساعدتها، وتوفير الدعم المناسب لها. ووجه نائب المحافظ مسئولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي لتوفير سكن وحياة كريمة لتلك الأسرة.

وأكد المحافظ، انه يتم الاستجابة الفورية للقضايا التي تمس المواطنين، للعمل على إيجاد حلول عملية لها فور رصدها ويتم التوجيه للأجهزة التنفيذية بسرعة التواصل مع المواطنين للاستماع لشكواهم لتقديم المساعدات العاجلة للحالات المتضررة.

eghttps:// وأشار المحافظ، انه تنفيذاً للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، يتم استقبال شكاوي المواطنين الكترونيا، للموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg ، او الاتصال بالخط الساخن 16528 ، او إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052، او مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783.www.shakwa.eghttps:// www.shakwa.eg/GCP/ Default.aspx