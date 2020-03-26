اليوم السابع
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محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة حالة سيدة وجهت نداء للمحافظة لتوفير سكن..صور

الخميس، 26 مارس 2020 04:13 م
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة حالة سيدة وجهت نداء للمحافظة لتوفير سكن..صور متابعة إحدى الحالات لتوفير سكن
المنيا -حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، لبحث حالة إحدى السيدات والتي وجهت نداء للمحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على وحدة سكنية من الأولى بالرعاية.

وتوجه على الفور نائب المحافظ، أثناء متابعته للالتزام بقرار حظر تنقل المواطنين، لمتابعة الحالة على الطبيعة والاستماع لشكواها، لبحث إمكانية مساعدتها، وتوفير الدعم المناسب لها. ووجه نائب المحافظ مسئولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي لتوفير سكن وحياة كريمة لتلك الأسرة.
 
وأكد المحافظ، انه يتم الاستجابة الفورية للقضايا التي تمس المواطنين، للعمل على إيجاد حلول عملية لها فور رصدها ويتم التوجيه للأجهزة التنفيذية بسرعة التواصل مع المواطنين للاستماع لشكواهم لتقديم المساعدات العاجلة للحالات المتضررة.
 
وأشار المحافظ، انه تنفيذاً للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، يتم استقبال شكاوي المواطنين الكترونيا، للموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg ، او الاتصال بالخط الساخن 16528 ، او إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052، او مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783.www.shakwa.eghttps://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx
 
ومن ناحبة أخرى تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات الرقابية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلي، والطب البيطري، والجهات الأمنية، بهدف ضبط الأسواق والصيدليات والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.
 
وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة الأسواق والصيدليات، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأسفرت الحملات في مركز بني مزار، عن تحرير5 محاضر صحة، و 9 محاضر عدم حصول على شهادة صحية، ومحضر عدم حصول على رخصة، و 2 محضر عرض أغذية خارج الاماكن المعدة لها، و مصادرة وإعدام 75 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام، و 11 محضر عدم إعلان أسعار، و محضر ذبح خارج السلخانة، و 2 محضر حيازة سلع بدون فواتير، وضبط 250 لتر زيت بدون بيانات، و 3 محاضر متنوعة، و مصادرة عدد 19 شاشة إل جى غير مسجلة بالشركة، وتحرير 3 محاضر فحص أدوية بمكان غير مرخص ووجود أدوية غير مصرح بها وأخري غير مرخصة، بالإضافة إلي تنفيذ 60 إزالة ادارية، وغلق 5 محلات مخالفة، و تحرير 4 محاضر إشغال طريق.
 
وشدد المحافظ علي كافة الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لمراقبة وضبط الأسعار والتصدي بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالف. 
 
ودعا المحافظ جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.
متابعة إحدى الحالات لتوفير سكن (1)
متابعة إحدى الحالات لتوفير سكن (1)

متابعة إحدى الحالات لتوفير سكن (2)
متابعة إحدى الحالات لتوفير سكن (2)

متابعة إحدى الحالات لتوفير سكن (3)
متابعة إحدى الحالات لتوفير سكن (3)
 

 


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