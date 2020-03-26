مباحث قسم شرطة الوراق تضبط عددا من المخالفين لقرارا حظر التجوال

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق القبض على عدد من المخالفين لقرارا حظر التجوال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، تمهيدا لاخطار النيابة للتحقيق. وشهدت شوارع محافظة الجيزة، تواجدا امنيا مكثفا، لمتابعة قرارا حظر التجوال، وضبط المخالفين، الذين لم يشملهم قرار الاستثناء. كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، حظر حركة المواطنين بداية من الاربعاء على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شده سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمر. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مؤخرا ، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية. وفى مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به.