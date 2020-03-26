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فلسطين تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا شمال القدس والإجمالي 86

الخميس، 26 مارس 2020 11:13 ص
فلسطين تعلن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا شمال القدس والإجمالي 86 كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلن المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو، شمال غرب القدس.

 

وأوضح ملحم في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن نتائج العينات التي أخذت من مخالطين للسيدة المصابة بكورونا وأعلن عن وفاتها أمس الأربعاء، أظهرت إصابة 13 مواطنا بالفيروس.

وبتسجيل الإصابات الـ13، يرتفع عدد المصابين بالفيروس في قرية بدو إلى 18 بمن فيهم السيدة، التي أعلن عن وفاتها يوم أمس الأربعاء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره في فلسطين إلى 86 إصابة، تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم، وسجلت حالة وفاة واحدة.


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