اليوم السابع
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فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى لـ 83 حالة

الخميس، 26 مارس 2020 09:25 ص
فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى لـ 83 حالة فلسطين - ارشيفيه
هند المغربي

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سجلت فلسطين 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 83 حالة، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.
 
وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أمس الأربعاء، وفاة أول حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة.

كان المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قد أكد مساء الثلاثاء، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لفتاة عشرينية في مدينة رام الله بعد مخالطتها لوالدتها القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ولامرأة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة والعدوى غير معروفة المصدر، مضيفا أن العمل جار لنقل المصابتين إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى "هوغو شافيز" ببلدة ترمسعيا.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، خلال الإيجاز الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، إلى أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 62 مصابا، منهم 16 مصابا تماثلوا للشفاء، وباقي المصابين يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية.

 


فلسطين

كورونا

فيروس كورونا

ضحايا كورونا

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