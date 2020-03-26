اليوم السابع
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ضبط شركة مستحضرات طبية تعرض كحول ومطهرات مجهولة المصدر

الخميس، 26 مارس 2020 12:08 م
ضبط شركة مستحضرات طبية تعرض كحول ومطهرات مجهولة المصدر كحول - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت مديرية التموين بالقاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط شركة مستلزمات ومستحضرات طبية بحى الساحل تقوم بعرض وبيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات وتم تحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم التحفظ على 100 كرتونة ديتول مطهر تحتوى 4800 عبوة سعة 120 مللي كما تم التحفظ على 12  كرتونة كحول تحتوى على  1728عبوة سعة 100 مللي.
 
ويأتي ذلك نفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بشن حملات على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر بالتنسيق بين مديرية التموين ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.
 
وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الازمة فى التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .
 
وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .
 
 
 

الكحول

التموين

القاهرة

فيروس كورونا

كورونا

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