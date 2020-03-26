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صور.. شباب أبو كبير بالشرقية يعقمون ماكينات الصرف الآلى لمواجهة "كورونا"

الخميس، 26 مارس 2020 08:05 م
صور.. شباب أبو كبير بالشرقية يعقمون ماكينات الصرف الآلى لمواجهة "كورونا" تعقيم ماكينات الصرف الآلى
الشرقية- فتحية الديب

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تطوع مجموعة من شباب بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، وقاموا بتعقيم  جميع ماكينات الصرف الألي بمدينة أبوكبير، فضلا عن توزيع المواد المطهرة علي المتواجدين للحراسة علي الماكينات، وتم وضع تعليمات للمواطنين المترددين لصرف رواتبهم الشهرية  لتوعيتهم بخطورة فيروس كورونا المستجد.

 

 كما تطوعت مجموعة من الفتيات بمدينة الزقازيق، وقاموا بتعقيم ماكينات الصرف الألي ، أمام جميع البنوك بمدينة الزقازيق، مع وضع تعليمات إرشادية للتوعية، فيما قام الدكتور هشام مسعود، وكيل مديرية الصحة بالشرقية، بالمرور علي المواطنين المتواجدين أمام البنوك لتوعيتهم بخطورة الفيروس وضرورة التعامل بحظر وجدية مع الأمر

 

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

 

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 

تعقيم ماكينات الصرف الآلى (1)
تعقيم ماكينات الصرف الآلى 

 

تعقيم ماكينات الصرف الآلى (2)
تعقيم ماكينات الصرف الآلى 

 

تعقيم ماكينات الصرف الآلى (3)
تعقيم ماكينات الصرف الآلى 

 

تعقيم ماكينات الصرف الآلى (4)
تعقيم ماكينات الصرف الآلى 

 

تعقيم ماكينات الصرف الآلى (5)
تعقيم ماكينات الصرف الآلى 

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