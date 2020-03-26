اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 04:49 م
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صور.. أحياء الإسكندرية تواصل تنفيذ خطط الرصف للعام المالى الحالى

الخميس، 26 مارس 2020 04:20 م
صور.. أحياء الإسكندرية تواصل تنفيذ خطط الرصف للعام المالى الحالى خطة الرصف غرب الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية، تنفيذ خطط الرصف فى نطاق الاحياء، ضمن أعمال الرصف للخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2020 ، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام برفع كفاءة الشوارع وأعمال الرصف لتحقيق السيولة المرورية .

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى غرب بمتابعة أعمال الرصف، بناء على توجيهات اللواء هشام كمال للاهتمام بالمظهر الجمالى وعودة الثغر لسابق عهدها، حيث قام رئيس قسم المرافق ومدير الطرق بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل، بوضع طبقة رابطة بالاسفلت بشارع مسجد القبارى من شارع الامان إلى شارع الامير لؤلؤ بمسافة حوالي 300 م طولي × 8 م عرض ،ومتابعة الاعمال لحين الانتهاء من خطة الرصف خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى، وذلك بوجود مسؤولي مديرية الطرق والنقل.

كما قامت الاجهزة التنفيذية بحى غرب بأعمال ردم وتمهيد وضع طبقة أساس وسفلته لعدد " 15" حفرة بشارع المكس بأقطار مختلفة ، ردم وتمهيد لهبوط بشارع التميمي تقاطع شارع المندره متفرع من شارع كرموز ، تم ردم وتمهيد وضع طبقة اساس بالهبوط بشارع عثمان أباظة بقطر 3م طولى ×2م عرض ، والمتابعة لحين الانتهاء من إعادة الشيء لاصلة لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على سلامة المواطنين.

فيما قامت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب بتفقد أعمال رصف طريق جمال عبدالناصر طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالى  بالتعاون مع مديرية الطرق وبحضور مدير إدارة الطرق بالمركز، وذلك فى إطار رفع كفاءة الطرق بالمركز لتحقيق السلامة للمواطنين والسيولة المرورية.

واستمرار تنفيذ خطة الرصف بنطاق حى المنتزه اول، شدد حمدي عبد العليم شامه رئيس حي المنتزه أول، على أداره الطرق بالحي بمتابعه أعمال الرصف في شارع بيسكو مصر وفور الانتهاء من أعمال المخلوط الاسفلتي و تم وضع طبقة سطحية نهائية مع وضع طبقه لازقه من أعلى .

 

اعمال الرصف 2
اعمال الرصف 2

 

اعمال الرصف 3
اعمال الرصف 3

 

اعمال الرصف ببرج العرب
اعمال الرصف ببرج العرب

 

تنفيذ خطط الرصف
تنفيذ خطط الرصف

 

خطة الرصف غرب الاسكندرية
خطة الرصف غرب الاسكندرية
رصف الشوراع
رصف الشوراع
رصف شوارع شرق الاسكندرية_1
رصف شوارع شرق الاسكندرية

 

متابعة تنفيذ خطة الرصف
متابعة تنفيذ خطة الرصف

 

 

 

 

 


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