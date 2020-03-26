صورة لحشود من العمال فى تركيا تثير السخرية من تدابير مواجهة كورونا

كتب: أحمد علوى

مع انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ومع تنافس كل الدول في تطبيق أشد الإجراءات لحماية موطنيها وخاصة دول شرق آسيا التى أظهرت تفوقها في هذا المجال، آثارت صور تم التقاطها من كافيتريا لإحدى أحواض بناء السفن فى تركيا لعمال أتراك يتزاحمون وهو ما انتقده الجميع من عدم جدية اتخاذ التدابير اللازمة في جميع المؤسسات.

وقال رجب طيب أروغان فى خطاب له إجراه أمس الأربعاء، إن عدد الذين تم عزلهم بسبب فيروس كورونا بلغ 8558 شخصا فيما صرح وزير صحته فخر الدين كوجا بعد حديث أردوغان بساعتين، أن عدد المصابين قد بلغ 2433 حالة، وهو ما آثار حالة من الجدل حول تضارب هذه البيانات وأيهما أصح .

وتقدمت جورسل تكين نائبة حزب الشعب الجمهوري باستجواب فى مجلس الشعب عن هذا الأمر، وتساءلت عن أي البيانات أصح بيانات رئيس الجمهورية أم وزير صحته؟.