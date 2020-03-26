اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سيبها علينا.. تراكم القمامة بجوار مكتب بريد شبين القناطر

الخميس، 26 مارس 2020 01:01 ص
سيبها علينا.. تراكم القمامة بجوار مكتب بريد شبين القناطر انتشار القمامة
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت أكوام القمامة التى تلتف حوالها الحشرات الضارة بجوار مكتب بريد منية شبين القناطر بمحافظة القليوبية، فى مشهد يرثى له رغم كافة التحذيرات التى تنادى بها جميع أجهزة الدولة للقضاء على القمامة والحشرات الضارة التى تحويها تلك القمامة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب أهالى منية شبين القناطر المسئولين بمجلس المدينة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة توجيه حملات لإزالة أكوام تلك القمامة التى تنبعث منها روائح كريهة للعقارات المجاورة لها، بجانب التفاف حشرات ضارة عليها مما يسبب من انتشار الأمراض والفيروسات.

وتأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع"

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.

 


قمامة

القليوبية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

فيديو.. تطبيقًا لقرار الحظر لا محال ولا مارة فى شارع الدقى

صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات

صور.. المسافرون يفترشون أمام محطة مصر انتظارًا لبدء حركة القطارات

فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

فيديو.. هدوء أعلى كوبرى قصر النيل بعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

تعرف على شروط التبرع ببلازما الدم ومن يحصل عليها من مصابى كورونا

محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط

محافظة القاهرة: غلق سوق التمور بالساحل فى فترات تطبيق الحظر فقط

"هلال شعبان" يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة

"هلال شعبان" يزين سماء مصر والوطن العربى الليلة ويشاهد بالعين المجردة

الأزهر للفتوى يحدد خمسة أذكار يتحصن بها المسلم من الأضرار والأمراض

الأزهر للفتوى يحدد خمسة أذكار يتحصن بها المسلم من الأضرار والأمراض

الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة