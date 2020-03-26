اليوم السابع
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روسيا تطالب "تويتر" بحذف خبر كاذب حول حظر التجول فى موسكو

الخميس، 26 مارس 2020 04:40 م
روسيا تطالب "تويتر" بحذف خبر كاذب حول حظر التجول فى موسكو سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
كتب وكالات

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طالبت هيئة الرقابة على الاتصالات الروسية "روس كوم نادزور" موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، بحذف خبر كاذب يفيد بـ"فرض حظر التجول فى موسكو بسبب فيروس كورونا المستجد".

 

وقالت الهيئة إنها تلقت اليوم الخميس رسالة من النيابة العامة طالبت فيها بحذف "المعلومات الكاذبة التى نشرت على موقع "تويتر" وتزعم أن وزير الدفاع أمر بفرض حظر التجول فى موسكو"​​.

 

وأكدت "روس كوم نادزور" أنها وجهت بلاغا إلى إدارة "تويتر" بإزالة "المعلومات غير القانونية "، مضيفة أن موقع "فيسبوك" قد شطب "المعلومات غير الصحيحة ذات الأهمية الاجتماعية وتتعلق بعدد المصابين بفيروس كورونا فى روسيا" التى نشرها سابقا، وذلك إثر تلقيه طلبا من الهيئة بهذا الخصوص أمس الأربعاء.

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت قبل أسبوع صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن فرض حظر التجول فى موسكو، مؤكدة أن الصورة التى قيل إنها نسخة عن نص قرار وزارى بحظر التجول، "تزوير مصدره إحدى الدول المجاورة".

 

وشددت الوزارة على أنه "لم يتم إصدار أى وثائق من هذا القبيل وبهذا المضمون والشكل"، ووفقا لآخر البيانات، فقد تم تسجيل 182 إصابة جديدة فى روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالى للمصابين 840 شخصا، وعدد المتعافين من الفيروس 38.

 

 


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