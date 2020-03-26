اليوم السابع
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جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحى ببنى سويف لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 01:12 م
جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحى ببنى سويف لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا.. صور جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم الخميس، وحدات الفرع واللجنة الطبية العامة، رافقة الدكتورة هبة عبد العظيم مدير عام اللجنة الطبية للتأكد من سير العمل بانتظام وتوفير تهوية جيد وعدم وجود تكدس أو زحام وتلاحظ مستوى النظافة جيد والتزام الأطباء والإداريين بالتواجد وسؤال المرضى عن أى معوقات تواجههم، وأشاد بحسن سير العمل باللجنة.

 

كما تفقد عيادة السلام وغرف الكشف والصيدلية والعلاج الطبيعي والتأكد من سير العمل بانتظام وتوفير تهوية جيدة وعدم وجود تكدس، وشدد على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى، وقام بسؤال المرضى عن وجود أى معوقات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
 
 
وشدد على فتح جميع الشبابيك والتأكد من توافر مصادر تهوية جيدة، وكذلك العمل على تخفيف الانتظار أول بأول والمتابعة من قبل إدارة العيادة والبدء في تطبيق التعليمات الواردة من رئاسة الهيئة بخصوص تخفيف الزحام ومنع التكدس منبها على الأمن بمتابعة عدم وجود تكدس أول بأول بكل من الارشيف والصيدلية.
 
 
ورافق مدير الفرع فى الزيارة، كل من الدكتورة رضا محمود مدير عام إدارة الشئون الطبية وحنان يوسف مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية والدكتورة هبة حسن مسئول العيادات وعبد العزيز الديرى مدير العلاقات العامة ومحمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية للعيادة.
 
 
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف (1)
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف
 
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف (2)
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف 
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف (3)
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف (4)
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف 
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف (5)
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف 
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف (6)
جولة مدير فرع التأمين الصحى فى بنى سويف

 


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