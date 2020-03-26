جامعة أسيوط تقرر حظر العمل بها خلال العطلة الأسبوعية

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على استمرار متابعته الدائمة للوضع الراهن داخل كافة قطاعات وكليات الجامعة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ومتابعة تطبيق القرارات التى تتخذها الدولة بهذا الشأن، ومواصلة العمل داخل الجامعة وفق الضوابط الوقائية المعلنة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

وكشف الدكتور طارق الجمال عن إصداره عدداً من القرارات الجديدة والاستثنائية والتى تأتى استكمالاً لخطة إدارة الجامعة فى الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد والتى تتضمن حظر حضور أى من العاملين بقطاع التعليم خلال العطلة الأسبوعية والتى تتضمن الجمعة والسبت من كل أسبوع وذلك لحين إشعار آخر فيما عدا العاملين بإدارات الأمن الجامعى، والصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء وإدارة الحدائق والمكلفين بأعمال التعقيم والتطهير على أن يتولى رؤسائهم المباشرين الأعداد المطلوب تواجد طبقاً لحاجة العمل .

وأعلن كذلك عن قراره بتأجيل تحصيل كافة المستحقات المالية المترتبة على وقوع جزاءات تأديبية على العاملين من استحقاقات شهر أبريل، على أن تحصل فيما بعد وذلك للتخفيف عن العاملين فى تلك الظروف الطارئة، مع إعفاء العاملين المشتركين بدورات وسائل النقل بالجامعة من دفع اشتراكات شهر أبريل وبذلك نظراً لتوقف عمل الدوارات حالياً .

وفى سياق آخر أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات التعقيم والتطهير بكافة المنشأت الحكومية والأماكن العامة بمراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة وبإشراف كامل من الوحدات المحلية والقروية والمديريات الخدمية كجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ضمن خطة المحافظة لإجراء عمليات التعقيم الشاملة لعدد من المنشآت الخدمية بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمديريات الخدمية كالصحة والزراعة والطب البيطرى والثقافة وغيرها وبناءًا على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.