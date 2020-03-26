اليوم السابع
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تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا فى أربيل بالعراق

الخميس، 26 مارس 2020 09:35 ص
تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا فى أربيل بالعراق فريق طبى لمكافحة كورونا
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث إصابات بكورونا فى أربيل، وقالت الوزارة - فى بيان مقتضب أوردته قناة السومرية نيوز - إنه "تم اليوم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا في أربيل، وتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".

يشار إلى أن  وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، فى عاصمة الإقليم محافظة أربيل، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى محافظة أربيل لرجلين فى الـ 35 من عمرهما، وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا، فى محافظات إقليم كردستان، إلى 99 حالة.

وكان وزير الصحة والبيئة في العراق الدكتور جعفر صادق علاوى، أكد تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة العراقى  أمس الأربعاء، فى بيان صحفى، إن العدد الكلي للإصابات المؤكدة في العراق 346، و29 حالة وفاة، بالإضافة إلى شفاء 89 مصاب.

وناشد وزير الصحة العراقى كافة المواطنين والذين يشكون من أعراض انفولنزا إلى مراجعة اقرب مؤسسة صحية وبأسرع وقت لتجنب تفاقم حالاتهم حيث إن اغلب حالات الوفيات كانت بسبب تأخر المريض في مراجعة الذهاب إلى المؤسسة الصحية مما سبب تفاقم حالته الصحية وصعوبة علاجه .

وأكد أن وزارة الصحة تواصل اتباعها للوائح الصحية الدولية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها والملامسين وتدعو الوزارة كافة الجهات الى الالتزام بأوامر لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 وعلى محاسبة الجهات المخالفة.


العراق

اربيل

كردستان

كورونا

فيروس كورونا

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