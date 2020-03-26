اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 09:22 م
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تحرير 54 محضر مخالفة لتجار وصيدليات فى حملة مكبرة بالمنيا

الخميس، 26 مارس 2020 09:18 م
تحرير 54 محضر مخالفة لتجار وصيدليات فى حملة مكبرة بالمنيا صيدلية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تمكنت الوحدة المحلية بمركز سمالوط بالمنيا من خلال حملة مكبرة من تحرير 54 مخالفة لعدد من التجار والصيدليات وذلك  تنفيذا بتكليف من اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا .

وقامت حملة مكبرة بسمالوط برئاسة عماد حسن نائب رئيس المركز وبمشاركة وطه فتحي بجهاز حمية المستهلك، وقد اسفرت الحملة عن تحرير 54 محضرا للمخالفين، حيث تم المرور علي 9 صيدليات وتم  تحرير 3  محاضر  عبارة عن عدم وجود صيدلي وسوء نظافة، كما تم ضبط مخزن أدوية غير مرخص خلف صيدلية بشارع المدارس به ادوية مخدرات جدول 3 وكميه من الكحول وادوية محظور تداولها خارج التامين الصحي وحقن RH مخزنة بطريقة غير صحيه .

كما تم تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية ، ومن خلال المرور علي الجزارين تم تحرير محضرين ذبح خارج السلخانة وتحرير 15 محضر تموين متنوع وضبط كمية من العطور منتهية الصلاحية .

وبمعاونة شرطة المرافق تم تحرير 120 إزالة إدارية و 10 محاضر اشغال طبقا للقانون 140  الخاص بالاشغالات  ومحضرين بيئة وتم ضبط 8 باعة جائلين  وتم احالة المحاضر والمخالفات الى النيابة العامة بسمالوط لاتخاذ اللازم.

كما تمكنت الوحدة المحلية بسمالوط  تم فض سوق الخميس في  الطيبة وداقوف واسطال كما تم فض سوق منقطين بحملة مكبرة من الوحدة المحلية لقرية بالإشتراك مع مركز شرطة سمالوط غرب.

وكان اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا قد شدد على رؤساء المراكز والمدن على ضرورة استمرار الحملات وضبط الاسواق ومنع اى تلاعب من قبل التجار.

واكد المحافظ على التصدى بحسم لكل من تسول له النفس التلاعب باقوات المواطنين  واتخاذ الاجراءات القانوية بشكل فورى .

كما اكد الزحافظ على المتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التجوال واغلاق المحلات فى المواعيد المحددة .


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