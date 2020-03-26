اليوم السابع
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تأجيل محاكمة 37 متهما بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أموال الشهداء لـ30 أبريل

الخميس، 26 مارس 2020 03:59 م
تأجيل محاكمة 37 متهما بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على أموال الشهداء لـ30 أبريل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، محاكمة 37 متهماً بتزوير محررات رسمية، وتقديمها للمجلس القومي لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة، تأجيلاً إدارياً لجلسة 30 أبريل المقبل.
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "محمد .ح،  فاطمة .أ ، محمد .م، احمد .م، فريدة .ع ، حسام .م، فوزي .ف، سيد .ح، محمد .خ، حسين .ح، محمد .ط، ابراهيم .ن، أبو القاسم .م، سامح .ع، محمد .س، مجدي .ح، سامح .ح، مليك .ط، محمد .ي، نوال .أ، شهد .ح، محمد .ح، نبوي .أ، نجوي .ر، سميحة .س ، احمد .ح، عبد الرحمن .أ ، حسام .ح ، ابراهيم .ع، مسعد .ط، رفعت .م، عمرو .ح ، جابر .س ، محمود .م ، احمد .أ ، كريم .ص ، هويدا .خ".
 
وأوضح أخر الإحالة قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب في محررات رسمية،  وهي التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية بطريق الاصطناع والتعديل والإضافة،  بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرها وساعدوه بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
 
وأضاف القرار قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للمجلس القومي لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، بالإضافة لقيام المتهمين بالاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر شهداءالثورة، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدموا المحررات المزورة للاحتجاج بصحتها.
 
 
 

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المجلس القومى لرعاية المصابين

جنايات القاهرة

مصابى الثورة

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