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بلجيكا تسجل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ 220

الخميس، 26 مارس 2020 12:34 م
بلجيكا تسجل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ 220 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة بلجيكا، اليوم الخميس، عن تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليترفع العدد إلى 220 حالة وفاة، فيما سجلت عدد الإصابات داخل البلاد 6235 بعد أن تم تسجل 1298 حالة جديدة. 

وقال المدعي العام في مدينة جنت ايروين ديرنيكورت، إنه حتى الآن هناك عدة محاولات لزيادة الوعي وتحذير الناس، وتم اتخاذ إجراءات "قاسية" لمحاولة احتواء تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المدعي العام،: "أى شخص يبثت أنه مصاب، أو يسعل أو يعطس عمداً فى اتجاه شخص ما، يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وأى شخص يعطس أو يسعل عمداً فوفق المنتجات الغذائية يمكن أن يسجن لمدة خمس سنوات".

وتابع المدعي العام: "الجميع الآن على دراية كافية بخطورة الوضع والتدابير المفروضة، وهذه الغرامات ستكون الرد والرادع على عدم الامتثال لهذه التدابير، مردفا أن جميع مكاتب المدعي العام ستعمل بنفس الطريقة في جميع أنحاء البلاد، وستتابع كل مخالفة رسميا".

وأشار المدعى العام، إلى أن أى شخص يتم القبض عليه مرة ثانية سيتم استدعائه مباشرة إلى المحكمة الإصلاحية، والتى يمكن أن تفرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح من 8 أيام إلى 3 أشهر وغرامات من 208 يورو إلى 4000 يورو .

وقال ديرنيكورت، "إن الشركات التي لا تطبق قواعد التباعد الاجتماعي بين موظفيها ستتلقى غرامة بقيمة 1500 يورو، وسيتم استدعائها أمام المحكمة في حالة حدوث انتهاك ثانى".

 

 


بلجيكا

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كورونا

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