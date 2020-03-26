بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

كتبت أمل علام

قالت صحيفة The Sun، أن الحكومة البريطانية كشفت أن هناك اختبارا من خلال شكة بالإصبع قادرة على اكتشاف فيروس كورونا، موضحة أن هذا الاختبار يسمى "الاختبار المنزلى" والذى سيكون متاحا خلال أيام، يأتى ذلك بعد أن ارتفع عدد الوفيات فى المملكة المتحدة إلى 462 اليوم، بزيادة قدرها 39 وفاة.

وقالت الصحيفة، سيكون اختبار وخز الإصبع قادرًا على تحديد ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا من عدمه، حيث يعتمد الاختبار الجديد على الوخز فى الإصبع، والذى يمكن أن يكتشف الأجسام المضادة للفيروس التاجى فى الدم.



الاختبار المنزلى

وقال البروفيسورة شارون بيكوك، بالصحة العامة في إنجلترا، إن الاختبارات ستكون متاحة بالصحة العامة في غضون أيام، ومع ذلك، أكدت الحكومة يوم الأربعاء، أن الاختبارات لن تكون متاحة للجمهور للشراء فى البداية، حيث ستقوم الشركة المنتجة بتوزيع الاختبارات على العاملين في هيئة الصحة العامة البريطانية، والعاملين المهمين الآخرين الذين جرى عزلهم.

أضافت الصحيفة، أن المملكة المتحدة، تقوم فى الوقت الحالي باختبار أكبر عدد ممكن من الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي لمعرفة مدى انتشار الوباء، حيث توفي حوالي 462 شخصًا حتى الآن في المملكة المتحدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا "Covid-19 "، وتم تشخيص 8176 شخصًا بالمرض المميت، ولكن كيف يمكنني إجراء اختبار فيروس كورونا في المملكة المتحدة، ومتى ستكون مجموعات الاختبار المنزلي متاحة؟

قالت الصحيفة، يتم حاليًا اختبار الأشخاص في المستشفى فقط، لذلك إذا كانت لديك أعراض ولم تكن متأكدًا مما إذا كان لديك الفيروس، فقد لا تتمكن من معرفة ذلك حتى إذا كنت تعمل في هيئة الصحة العامة البريطانية، مؤكدة إنه حتى اليوم، تم اختبار 90436 شخصًا في المملكة المتحدة بحثًا عن فيروس كورونا.

وتخطط الحكومة لزيادة هذا إلى 25000 اختبار يوميًا في غضون أربعة أسابيع، هناك سببان رئيسيان لاختبار الأشخاص: تشخيصهم بشكل فردي، ومحاولة فهم مدى انتشار الفيروس في عموم السكان.

وأكدت، لا تقوم المملكة المتحدة، حاليًا بأي اختبار للمراقبة الجماعية، أو تتبع الأشخاص الذين تعاملوا مع الحالات المعروفة بأنها مصابة بالفيروس، موضحة أن عدم إجراء اختبار على نطاق أوسع يعني أن الكثير من البريطانيين قد يعزلون أنفسهم دون سبب وجيه، بما في ذلك عمال هيئة الصحة العامة البريطانية.

متى ستكون مجموعات الاختبار المنزلي متاحة؟

الاختبار، الذي يكشف الأجسام المضادة للفيروس في الدم، سيكون قادرًا على تحديد ما إذا كان شخص ما يعانى من فيروس كورونا Covid-19 من عدمه.

وأضافت الصحيفة، عندما يصاب الشخص بـ فيروس كورونا Covid-19، يبدأ جسمه في صنع بروتينات مصممة خصيصًا تسمى الأجسام المضادة لمحاربة العدوى، مشيرا إلى أن الحكومة قد اشترت 3.5 مليون اختبار للأجسام المضادة، وستحدد أولويات استخدامه لموظفي هيئة الصحة العامة البريطانية، والعاملين الرئيسيين، مثل الأطباء والممرضات، لتمكين الناس من العودة إلى العمل، حيث يتم فحص جودة عينات الاختبار في أكسفورد هذا الأسبوع، قبل إتاحتها للتوزيع على الصعيد الوطنى فى بريطانيا.

وقالت البروفيسورة شارون بيكوك، من الصحة العامة، إنه سيتم بيعها مقابل رسوم رمزية أو إعطاؤها مجاناً، مضيفة أنه "بمجرد التأكد من أنها فعالة، سيتم طرحها للناس بنهاية هذا الأسبوع.

وأكدت الصحيفة، في المستقبل القريب سيكون الناس قادرين على طلب الاختبار، حيث يمكنهم اختباره بأنفسهم بوخز الأصبع.

وأضافت: "يكشف الاختبار إنه عند وجود أجسام مضادة تعرف أنك مصاب بعدوى فيروس كورونا".