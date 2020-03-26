بريطانيا تعمل على اختبار جديد لكشف فيروس كورونا خلال 15 دقيقة

كتب محمد عبد العظيم

تعمل خدمة الصحة العامة فى بريطانيا خلال الفترة الحالية، على فحص جديد للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث من المتوقع أن تكون مدته 15 دقيقة، باستخدام معدات تعكف الحكومة على استقدامها حاليا ضمن خطتها لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال مدير قسم الأمراض المعدية فى خدمة الصحة العامة الوطنية فى إنجلترا شارون بيكوك، إن ملايين المعدات تم طلبها بالفعل، وستكون متاحة للجمهور فى غضون أيام.

سيكون الاختبار الجديد قادرا على تحديد ما إذا كان شخص ما مصابا بالعدوى بفيروس كورنا سابقا، من خلال إظهار ما إذا كانت لديه أجسام مضادة لفيروس كورونا، وذلك وفق "سكاى نيوز".

وتقول هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن هذا النوع من الاختبارات سيسمح للأفراد، بما في ذلك العاملين في خدمة الصحة العامة الوطنية، بالعودة إلى العمل والمساعدة في تحسين تقديرات كيفية انتشار الفيروس في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويمكن للاختبار أيضا تحديد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس دون إظهار أي أعراض، أو أعراض خفيفة جدا.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في بريطانيا قال كبير المستشارين العلميين للحكومة السير باتريك فالانس، إن "من المهم معرفة من الذي أصيب بالفيروس من دون أن تظهر عليه أعراض".