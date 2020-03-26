الهند تصل إلى 13 حالة وفاة و649 إصابة بفيروس كورونا

هند المغربي

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الهند لتصل إلى 649 فيما وصل عدد الوفيات بها 13 ، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

وكان رئيس الوزراء الهندى أعلن فرض الإغلاق التام فى البلاد لمواجهة فيروس كورونا لمدة 21 يوما.

وفى وقت سابق قررت السلطات المعنية فى دولة الهند، توسيع حالة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا.

وألغت السكك الحديدية فى الهند، كل خدمات قطارات الركاب فى البلاد حتى 31 مارس بسبب تفشى فيروس كورونا، وقد أعلنت الهند حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا.



