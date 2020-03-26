اليوم السابع
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النائب العام يأمر بتسليم سترات وقائية معقمة لأعضاء النيابة وكتبة التحقيق

الخميس، 26 مارس 2020 05:53 م
النائب العام يأمر بتسليم سترات وقائية معقمة لأعضاء النيابة وكتبة التحقيق النائب العام المستشار حماده الصاوي
كتب أبراهيم قاسم و أمنية الموجي

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أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بتوفير سترات وقائية معقمة لأعضاء النيابة وكتابى التحقيق العاملين معهم، ليتردوها حال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو سؤال أحد داخل إحدى المستشفيات، وذلك لوقايتهم وتعزيز شعور الأمن والطمأنينة في نفوسهم.

جاء ذلك القرار استمرارًا لانفاذ قرارات النائب العام باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة والموظفين والمتقاضين على حد سواء والوقاية من آثار وأضرار فيروس كرونا المستجد، وضمانًا لحسن سير العمل بالنيابة العامة.

ووجه النائب العام، أن تتولى إدارة النيابات توفير تلك السترات بنحو 200 سترة لكل نيابة استئناف توزع على النيابات الكلية والجزئية حسب حاجة العمل، وعشر سترات لنيابة أمن الدولة العليا، مع مراعاة استخدام السترة مرة واحدة، ومن ثم إلقائها بالمهملات داخل الحقيبة التي وردته بها، وذلك وفقًا لتعليمات الطب الوقائي، على أن تخطر إدارة النيابات قبل نفاذ الكمية المنصرفة لصرف كمية بديلة.

كما قرر النائب العام دعم النيابات بكميات أخرى من الكمامات والقفازات، وتسليم 5 آلاف كمامة و10 آلاف قفاز لكل نيابة استئناف، وألف كمامة وألفي قفاز لكل نيابة متخصصة، و500 كمامة وألف قفاز لكل من مركز المعلومات ومعهد البحوث الجنائية والتدريب والنيابة العليا لشئون الأسرة، وألفي كمامة و4 آلاف قفاز لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، فضلًا عن السترات المشار إليها، وذلك للاستخدام الشخصي لأعضاء النيابة العامة والموظفين. وشدد النائب العام، على استمرار التنسيق مع مديريات الصحةالمختصة لتطهير وتعقيم مقار النيابات واستراحات الأعضا، وإخطار إدارة النيابات بأي عقبة تشوب هذا التنسيق لتذليلها.


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