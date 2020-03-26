جاء الإعلان عن تأجيل أولمبياد طوكيو بعد يوم من قرار كندا بأنها لن ترسل فريقًا إلى الأولمبياد إلى جانب تحفظ منظمات دولية أخرى أيضًا بشأن المضي قدما في إقامة دورة الألعاب فى موعدها المقرر لعام 2020.

جدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقرر فيها اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل الألعاب الصيفية منذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الحديثة عام 1896، مع العلم بأنه تم إلغاؤها في أعوام 1916 و1940 و1944 بسبب الحروب.

وعلى الرغم من شعور العديد من الرياضيين بخيبة أمل إزاء تأجيل دورة الألعاب، إلا أن أغلب ردود الأفعال عبر الإنترنت كانت داعمة لهذه الخطوة.