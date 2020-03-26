العراق يسجل 36 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

كتب وكالات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 36 إصابة، و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا فى العراق.

وذكر بيان للوزارة أن "الاصابات كانت فى العاصمة بغداد ومحافظات البصرة وكربلاء والنجف وواسط والسليمانية وكركوك وذى قار".

وأضاف أن "الوفيات سجلت فى بغداد وكربلاء والمثنى وبابل"، مؤكدا "تسجيل 16 حالة شفاء تام فى بغداد والديوانية وبابل والنجف".

وأعلنت الوزارة أن "المجموع الكلى للإصابات فى العراق وصل إلى 382 حالة، ومجموع الحالات التى تماثلت للشفاء 105، فيما توفى 36 شخصا بالفيروس".