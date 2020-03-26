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السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 1012 حالة

الخميس، 26 مارس 2020 03:10 م
السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 1012 حالة إصابات كورونا - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت شبكة "سبوتنك"، أن السعودية سجلت 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 1012 حالة. 

 

وعلى جانب أخر، انطلقت منذ قليل وقائع القمة الاستثنائية التى يعقدها قادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بشكل افتراضى عبر الفيديو كونفرانس، وتنقل أجزاء من فعالياتها بالبث المباشر عبر التليفزيون الرسمى السعودى "قناة الإخبارية".

 

تناقش القمة تداعيات أزمة تفشى وباء كورونا. وكيفية الخروج بمبادرات توجد حلولا ناجعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التى تسبب بها الوباء.

 

وتناقش القمة أيضا سبل المضى قدما فى تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادى.

 

يشارك بالقمة الاستثنائية قادة الدول الكبرى اقتصاديا فى مقدمتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والروسى فلاديمير بوتين ، والمستشارة الالمانية انجلا ميركل، إلى جانب مملكة إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية، كما يشارك 9 منظمات دولية  كبرى هى منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

 


السعودية

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كورونا

فيروس كورونا

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