الرى: تخزين مليون متر مكعب من مياه السيول فى سد الكرم وسط سيناء

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية بوزارة الرى، أنه تم المرور على منشآت الحماية من السيول وحصاد الأمطار والوقوف على حالتها الفنية، حيث تبين أن سد الكرم بمنطقة المغارة بوسط سيناء بحالة جيدة وتم احتجاز حوالى مليون متر مكعب من مياه السيل الأخير.



أوضحت وزارة الرى أنه فى ظل ما شهدته محافظات مصر المختلفة من عواصف مطرية إمتدت من الساحل الشمالي الغربي مرورا بمحافظات الوجه البحري وسيناء والبحر الأحمر وعدد من محافظات الصعيد مؤخرا، فقد قامت الوزارة من خلال مركز التنبؤ بالفيضان وغرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة تداعيات الأمطار والسيول التى تعرضت لها البلاد، حيث أظهرت خرائط التنبؤ الصادرة عن مركز التنبؤ بالوزارة، تعرض البلاد لموجة شديدة من الرياح والأمطار على معظم مناطق الجمهورية وصلت فى بعضها الي40 مم.



وأشار تقريراً مفصلاً بشأن إنجازات قطاع المياه الجوفية على مدار العام 2019، التى تستهدف المساهمة فى تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه فى ظل ندرة الموارد المائية المتاحة، فضلا عن تحقيق تنمية زراعية خاصة فى المناطق المستصلحة بالصحارى من خلال تنمية وحسن إدارة المخزون الجوفى السطحى والعميق، والبحث عن مصادر جديدة من خلال استقطاب حصاد مياه السيول والأمطار والتقييم الدورى للإمكانيات المائية ومشروعات المياه الجوفية، فضلا عن رصد لإمكانيات الآبار الجوفية وحجم التصرفات المستغلة منها.



ووضعت وزارة الموارد المائية والرى استراتيجية للتعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان.



أما المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول فهو تعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول، وتخزينها فى بحيرات صناعية لاستخدامها من قبل المجتمعات المحليه، حيث تحقق مشروعات الحماية من مخاطر السيول بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء 5 أهداف، منها الاستفادة من حصاد المياه أمام بحيرات التخزين لسدود الإعاقة وتنمية الموارد المائية للمناطق البدوية، وتحقيق أقصى استفادة منها في أنشطة رعوية أو تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات البدوية بها، وحماية المنشات الاقتصادية والسياحية وشركات البترول.



وأكدت الوزارة أن جميع التحذيرات الخاصة بتنبؤات الطقس تؤخذ بعين الاعتبار وفقًا لخطة موضوعة والموارد المتاحة، إلى جانب وجود متابعة على أعلى مستوى بدءاً من غرفة عمليات مجلس الوزراء التى تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية وأيضًا غرفة الطوارئ المركزية بمقر الوزارة والغرف التابعة لها بمحافظات السيول بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في التواصل بين كافة المواقع والقيادات حيث تصل إليهم نشرة التنبؤ بالأمطار، وأماكن هطولها، وحجمها لاتخاذ الإجراءات الوقائية وتقليل المخاطر باستخدام الخرائط التوضيحية على تليفونات المحمول.





تخزين مليون متر مكعب من مياه السيول بسد الكرم بوسط سيناء (1)



تخزين مليون متر مكعب من مياه السيول بسد الكرم بوسط سيناء (2)



تخزين مليون متر مكعب من مياه السيول بسد الكرم بوسط سيناء (3)



تخزين مليون متر مكعب من مياه السيول بسد الكرم بوسط سيناء (4)



تخزين مليون متر مكعب من مياه السيول بسد الكرم بوسط سيناء (5)



تخزين مليون متر مكعب من مياه السيول بسد الكرم بوسط سيناء (6)



