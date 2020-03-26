اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الداخلية الكويتية: إلغاء غرامات مخالفى قانون الإقامة حال سفرهم خلال أبريل المقبل

الخميس، 26 مارس 2020 10:45 م
الداخلية الكويتية: إلغاء غرامات مخالفى قانون الإقامة حال سفرهم خلال أبريل المقبل اللواء طلال معرفى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إلغاء الغرامات المقررة على الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، في حالة سفرهم إلى بلادهم خلال الفترة من أول إبريل المقبل وحتى 30 من الشهر ذاته.

وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفى - في تصريح صحفى مساء اليوم الخميس - إنه تقرر إعفاء الوافدين الزائرين والمتواجدين داخل الكويت من الغرامات المترتبة عليهم خلال هذه الفترة، موضحا أن الوافدين الزائرين الذين انتهت مده تأشيرات الزيارة التي دخلوا بموجبها إلى البلاد، سواء كانت تجارية، أوسياحية، أو عائلية، خلال فترة العطلة، يمكنهم مغادرة البلاد من دون دفع الغرامات عند فتح المجال الجوي.

وأضاف اللواء معرفى أنه تم كذلك إصدار قرار خاص، يقضي بإعفاء المواطنين الكويتيين من أصحاب الشركات، من الغرامات المترتبة عليهم جراء انتهاء إقامات العمال خلال فترة تعطل إدارات الدولة.

ودعا المسئول الكويتى، مواطنى بلاده إلى تجديد إقامات العمال المسجلين على شركاتهم وفق المادة 18 عبر نظام (أون لاين) في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وكذلك تجديد إقامات العمالة المنزلية وفق المادة 20 عبر نظام (أون لاين)، وذلك في حال عدم وجود قيود أمنية أو غرامات مترتبه عليهم.

وكان اللواء معرفي، قد كشف في وقت سابق، عن تحصيل غرامات جميع المقيمين المخالفين في الكويت، سواء أصحاب الإقامات المنتهية أو كروت الزيارة، مشيرا إلي أنه لا عفو عن الغرامات المالية في حال مغادرتهم.


الكويت

الداخليه الكويتيه

كورونا

فيروس كورونا

الاقامه فى الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمير الكويت يوجه برصد 10 ملايين دينار لبرنامج مكافحة "كورونا"

الخميس، 26 مارس 2020 04:53 م

الراى الكويتية: 341 مصرياً غادروا الكويت أمس ضمن خطة إجلاء مصرية

الخميس، 26 مارس 2020 03:59 م

مطار القاهرة جاهز لعودة الرحلات الاستثنائية لإجلاء المصريين من الكويت.. تعقيم كافة الأماكن والطائرات والمعدات يوميا.. مصر للطيران تسيير طائرات طراز عريض.. وطواقم الحجر الصحي تترصد الفيروس بالمطار

الخميس، 26 مارس 2020 02:11 م

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الخميس، 26 مارس 2020 01:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة