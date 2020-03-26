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التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

الخميس، 26 مارس 2020 07:00 ص
التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية وزير التعليم
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقدم وتعلن اليوم عن حزمة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.

وقرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين، كما ناقش رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد".

 

وكانت المديريات التعليمية، حذرت طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين يدرسون من خلال التابلت، من بعض الأمور الفنية التى قد تتسبب فى تعطل الجهاز اللوحى وتحمل الطالب تكلفة إصلاحه على حسابه الخاص.

 

وناشدت المديريات التعليمية الطلاب عدم تحميل أى برامج مخالفة لما تم تحميله على التابلت من جانب وزارة التربية والتعليم منها منصة التعلم وبنك المعرفة ومنصة الامتحان، إضافة إلى عدم تحميل أى برامج الهكر التى تؤدى إلى فقدان برنامج النوكس، مع عدم عمل root، للجهاز لأنه سوف يؤدى إلى عطب فى البوردة الخاصة بالجهاز مما قد يكلف الطالب بوردة جديدة على حسابه الخاص، كما حذرت التعليم طلابها من تحميل أى برامج تؤدى إلى خروج التابلت من المنظومة.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت تأجيل امتحانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى التدريبية إلى 5 ابريل وسيتم عقد الامتحانات من المنزل خلال 10 ساعات، ولن يتم تصحيحها ولكن سيتم عرض الإجابات فى اليوم التالى للطلاب.

 

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات آخر العام الدراسى للصفين الأول والثانى الثانوى ستتم الكترونيا من المنزل وسيتم تصحيحها واعلام الطلاب بنتائجهم الكترونيا داخل المنزل، كما أن طلاب الصف الأول الثانوى سيحصلون على شريحة الانترنت من منافذ المصرية للاتصالات الأسبوع المقبل، والطلاب المصريين بالخارج سيؤدون الامتحانات بنظام المشروع الالكترونى عبر المنصة التعليمية الجديدة، وطلاب الخدمات سيؤدون الامتحانات عبر التابلت، والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة سيؤدون الامتحانات بنظام المشروع  كباقى طلاب النقل.

 

 

 


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