اليوم السابع
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"الأموال العامة" تضبط شخصا أدار كيان تعليمى وهمى بالجيزة

الخميس، 26 مارس 2020 02:03 م
"الأموال العامة" تضبط شخصا أدار كيان تعليمى وهمى بالجيزة شهادات مزورة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بالجيزة يمنح الدارسين به شهادات دراسية "مزورة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مواجهة المراكز التعليمية الوهمية وإستغلالها فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا .

 
 أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء كيان تعليمى وهمى للدراسات العليا " بدون ترخيص " - كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، متخذاً منه مقراً لممارسة نشاط إجرامى فـــى النصــــب والإحتيــــال علـــى راغبى الحصـــول علــى شهـادات دراسية عليا ، زاعما بكونه وكيلاً لإحدى الجامعات الأجنبية ، والإعلان على شبكة الانترنت الدولية والصحف والمجلات ووسائل الإعـــلام المختلفة عــــن مزايا الدراسة بالمركز والــتى تــمنحهم شهادات دراسية عليا (دبلوم – ماجستير) معتمدة من الجهات المعنية ، ومنسوبة للجامعة الأجنبية المشار إليها ، ليتمكن الــحاصلين عليها من الإلتحاق للعمل بالشركات الكبرى بالداخل والخارج ، وإمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسى ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم بموجب تلك الشهادات ، فضلا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية وهمية فى مجالات وتخصصات دراسية مختلفة نظير الحصول على مبالغ مالية تراوحت ما بين (2000 إلى 3000 جنيه) للشهادة الواحدة تحت هذا الزعم .
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم حال تواجده بمقر المركز المشار إليه ، وعُثر بداخله على ( 112 شهادة دراسية تفيد الحصول على دبلومة فى مجالات دراسية مختلفة منسوبة للجامعه الأجنبية المشار إليها بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة" باستخدام طابعة كمبيوتر - 6 شهادات تخرج منسوبة لإحدى الجامعات الحكومية بأسماء العديد من الأشخاص ممهورين ببصمات شعار الدولة "مقلد"  - 32 علامة مائية "هيلوجرام "تقرأ باللغة الانجليزية “Original” معدة للصق على شهادات التخرج الخالية البيانات للإيهام بكونها أصلية - 10كارنية دراسى"مزور" منسوبة لذات الجامعة الأجنبية المذكورة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد قيدهم بمراحل تعليمية وتخصصات مختلفة - مجموعة من المستندات الشخصية الخاصة براغبى الالتحاق -  9 إستمارات بيانات بطاقة الرقم القومى ممتلئة البيانات بأسماء العديد من الأشخاص تفيد حصولهم على شهادات دراسية عليا "خلافاً للحقيقة" يستخدمها المتهم فى تغيير بيانات بطاقات الرقم القومى لعملاء المركز) .. كما تم ضبط (هاتف محمول -جهاز لاب توب -  وحدة تخزين "فلاشة") بفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى جميع المستندات والشهادات الدراسية المزورة المضبوطة السابق الإشارة إليها ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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