اضبط مخالفة.. تكدس المواطنين على بائعى الخضراوات والفاكهة بالوادى الجديد

شهدت منافذ ومحلات بيع الخضراوات والفاكهة بمحافظة الوادى الجديد فى ثانى أيام حظر التجول تكدسًا شديدًا من المواطنين لشراء مستلزماتهم وسط ارتفاع الاسعار فى ظل تزايد القوة الشرائية على أصحاب المحلات ومنافذ البيع وهو ما تسبب فى تكدس عشرات المواطنين على الرغم من التحذيرات الشديدة من الأجهزة التنفيذية بعدم تجمع المواطنين فى أية أماكن عامة أو فى الأسواق تجنبًا لعدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد عدد كبير من المواطنين الأجهزة التنفيذية خاصة قطاع التموين بضرورة التدخل لضبط الأسعار التى ارتفعت بصورة مفاجئة وهو ما اعتبره المواطنون بداية أزمة حقيقية سوف تضرب أسواق المحافظة وهو ما يستدعى التدخل الفورى لتنظيم أعمال البيع والشراء ومنع ظاهرة التكدس على المنافذ.

ومن جانبه قال معاذ عبد الرحيم مدير إدارة التفتيش والتجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة فى تصريح خاص إن سبب ارتفاع بعض السلع هو دخولها فى نهاية الموسم بجانب زيادة القوة الشرائية بصورة مفاجئة وإقدام عدد كبير من المواطنين على شراء كميات كبيرة دون اعتبار لفوارق الأسعار وهو ما يؤثر على باقى المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على شراء سوى احتياجاتهم اليومية مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع مباحث التموين لتنفيذ حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ البيع لتنظيم حركة البيع والشراء وضبط الأسعار وتحرير محاضر وفرض عقوبات مشددة على التجار الذين يقومون برفع الأسعار استغلالاً لما تمر به البلاد من ظروف عصيبة .