اليوم السابع
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إيران تبدأ حظر السفر بين المدن وسط مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 08:06 ص
إيران تبدأ حظر السفر بين المدن وسط مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول إيراني في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون إن بلاده بدأت تنفيذ حظر على السفر بين المدن اليوم الخميس، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الدولة التي تشهد أكبر انتشار للفيروس في الشرق الأوسط.

وقال حسين ذو الفقاري عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا "يجب على أولئك الذين سافروا لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية العودة إلى مدنهم على الفور دون التوقف في أي مدن في طريق عودتهم لديارهم".

وتابع "تم تمديد إغلاق الجامعات والمدارس وكذلك تعليق التجمعات" مضيفا أن منتهكي هذه الإجراءات سيواجهون عواقب قانونية.

يذكر أن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قال إن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في ظل تجاهل بعض الإيرانيين توجيهات مسؤولي الصحة لاحتواء انتشار المرض. وقال ربيعي للتليفزيون الرسمي "للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة وسافروا أثناء عطلة السنة (الإيرانية) الجديدة... هذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "تم حظر كافة الرحلات بين المدن وستتم مواجهة المخالفين بالقانون".

وكانت الصحة الإيرانية سجلت 143 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2077 حالة بسبب فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة لفيروس كورونا بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي.

 

 


ايران

كورونا

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اغلاق المدارس

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