7 معلومات عن قضية "خلية داعش الجيزة" بعد الحكم بالمؤبد والمشدد على المتهمين

كتب ــ إيهاب المهندس - تصوير خالد كامل

سطرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بخلية داعش الجيزة بعد حكم المؤبد على المتهم محمود طوسون مؤسس التنظيم واثنين آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 4 متهمين بالسجن المؤبد للمتهم محمود طوسون واثنين آخرين، والمشدد 15 سنة لأربعة متهمين، فى اتهماهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتوجد معلومات حول القضية منها ..

1 ـ الدعوى تضم 7 متهمين.

2 ـ المتهم محمود طوسون أسس التنظيم خلال عامي 2015 و2016.

3 ـ المتهمون خططوا لاستهداف مطرب غرب القاهرة.

4 ـ النيابة وجهت للمتهمين رصد تمركز امنى أسفل الطريق الدائري ببولاق تمهيدا لاستهدافه.

5 ـ المتهمون رصدوا سيارة مواطن قبطى تمهيدا لسرقتها.

6 ـ المحكمة وضعت المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

7 ـ جلسة النطق بالحكم كانت الجلسة رقم 11.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكي تردد فوق العالي والتي يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.

فى 23 ديسمبر استمعت المحكمة لمرافعة النيابة وجاء فيها: المجتمع ذاق مرارة الإرهاب، لقد أصبح الإرهاب موجة ضد الدولة، تقف خلفه فئة باغية، عصابة ترافق الشيطان، عصابة أعضاؤها على قناعة بأفكار شاذة، نهجت عقيدة إرهابية، لا دخل لها بالشريعة الإسلامية.