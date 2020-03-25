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24 قطارًا فقط تعمل على خطوط الصعيد بعد تطبيق الحظر.. تعرف عليها

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:38 م
24 قطارًا فقط تعمل على خطوط الصعيد بعد تطبيق الحظر.. تعرف عليها السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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وضعت هيئة السكة الحديد جداول تشغيل جديدة لخطوط الصعيد، لتطبيق قرار فرض حظر التجوال من 7 مساءً حتى 6 صباحًا اليوم التالى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 
وتقدم اليوم السابع فى 30 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه الجداول وأرقام ومواعيد ومحطات وقوف قطاراتها.
1- الجداول الجديدة شملت إلغاء تشغيل أغلب القطارات لتعارضها مع فترة الحظر.
2- الجداول الجديدة شملت تشغيل ٢٤ قطار ذهاب وعودة بينهم 12 قطار مكيف.
3- الجداول شملت تشغيل 4 قطارات ذهاب وعودة فى نفس اليوم بين القاهرة والأقصر.
4- الجداول شملت تشغيل 4 قطارات ذهاب وعودة فى نفس اليوم بين القاهرة وأسوان.
5- أخر قطار سيقوم من القاهرة للصعيد الساعة 2.30 ظهرًا وتنتهى رحلته فى محطة المنيا.
6- الجداول تشمل بعض القطارات التى ستتوقف فى محطات رئيسية مع قدوم فترة الحظر لتكمل رحلتها صباح اليوم التالى وسيتاح لركابها البيات بها لليوم التالى.
7- القطارات المتجهة من القاهرة إلى الصعيد أرقامها ومواعيدها كالتالى : 
- قطار مخصوص مميز يقوم من القاهرة الساعة 6.15 صباحا ويصل اسوان 18.45 مساءا .
 
- قطار رقم 3002 مكيف VIP يقوم من القاهرة الساعة 6.45 صباحا ويصل اسوان 18.05 مساءا .
 
- قطار رقم 978 مكيف VIP يقوم من القاهرة الساعة 7.00 صباحا ويصل الاقصر17.30 مساءا .
 
- قطار رقم 974 مميز يقوم من القاهرة الساعة 7.30 صباحا ويصل نجع حمادى 16.55 ويقوم من نجع حمادى الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى الاقصر.
 
- قطار رقم 980 مكيف VIP يقوم من القاهرة الساعة 8.15 صباحا يصل الاقصر 18.45 ويقوم من الاقصر الساعة 6.45 صباح اليوم التالى متجها الى أسوان.
 
- قطار رقم 80 مميز يقوم من القاهرة الساعة 8.30 صباحا يصل سوهاج 17.30 ويقوم من سوهاج الساعة 7.00 صباح اليوم التالى متجها الى أسوان.
 
- قطار رقم 158 مميز يقوم من القاهرة الساعة 10.30 صباحا يصل سوهاج 18.30 ويقوم من سوهاج الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى اسوان.
 
- قطار رقم 982 مكيف اسبانى يقوم من القاهرة الساعة 12.00 ظهرا يصل أسيوط 17.10 ويقوم من اسيوط الساعة 6.30 صباح اليوم التالى متجها الى أسوان.
 
- قطار رقم 160 مميز يقوم من الجيزة الساعة 12.15 ظهرا يصل اسيوط 18.30 ويقوم من اسيوط الساعة 8.00 صباح اليوم التالى متجها الى اسوان.
 
- قطار رقم 986 مكيف اسبانى يقوم من القاهرة الساعة 13.00 مساء يصل أسيوط 18.20 ويقوم من اسيوط الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى الاقصر.
 
- قطار رقم 166 مميز يقوم من المنيا الساعة 6.30 صباحا ويصل سوهاج الساعة 11.00.
 
- قطار رقم 990 مكيف اسبانى يقوم من القاهرة 14.30 ظهرا الى المنيا.
 
 
8- القطارات المتجهة من الوجه القبلى إلى القاهرة أرقامها ومواعيدها كالتالى :
 
- قطار رقم 159 مميز يقوم من الاقصر الساعة 6.15 صباحا يصل القاهرة الساعة 18.10.
 
- قطار رقم 3001 مكيف VIP  يقوم من أسوان الساعة 6.15 صباحا يصل القاهرة الساعة 17.45.
 
- قطار مخصوص مميز يقوم من أسوان الساعة 6.30 صباحا يصل القاهرة الساعة 18.40.
 
- قطار رقم 978 مكيف أسبانى يقوم من الاقصر الساعة 7.30 صباحا يصل القاهرة الساعة 18.30.
 
- قطار رقم 983 مكيف أسبانى يقوم من أسوان الساعة 7.30 صباحا يصل المنيا الساعة 18.15 ويقوم من المنيا الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة.
 
- قطار رقم 81 مميز يقوم من أسوان الساعة 9.00 صباحا يصل أسيوط الساعة 18.20 ويقوم من أسيوط الساعة 6.30 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة.
 
- قطار رقم 157 مميز يقوم من الاقصر الساعة 10.00 صباحا يصل المنيا الساعة 18.00 ويقوم من المنيا الساعة 7.30 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة.
 
- قطار رقم 987 مكيف أسبانى يقوم من الاقصر الساعة 10.30 صباحا يصل سوهاج الساعة 17.45 ويقوم من سوهاج الساعة 6.50 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة.
 
- قطار رقم 163 مميز يقوم من أسوان الساعة 12.30 ظهرا يصل نجع حمادى الساعة 18.30 ويقوم من نجع حمادى الساعة 6.30 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة.
 
- قطار رقم 991 مكيف اسبانى من المنيا الساعة 11.00 صباحا متجها الى القاهرة.
 
- قطار رقم 167 مميز يقوم من سوهاج الساعة 13.00 ظهرا يصل المنيا الساعة 17.30.
 
 
مواعيد قطارات الصعيد
مواعيد قطارات الصعيد
 


 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


السكة الحديد

مواعيد القطارات بعد الخطر

مواعيد قطارات الصعيد بعد الحظر

اخبار مصر

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