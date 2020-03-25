24 قطارًا فقط تعمل على خطوط الصعيد بعد تطبيق الحظر.. تعرف عليها

وضعت هيئة السكة الحديد جداول تشغيل جديدة لخطوط الصعيد، لتطبيق قرار فرض حظر التجوال من 7 مساءً حتى 6 صباحًا اليوم التالى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتقدم اليوم السابع فى 30 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه الجداول وأرقام ومواعيد ومحطات وقوف قطاراتها.

1- الجداول الجديدة شملت إلغاء تشغيل أغلب القطارات لتعارضها مع فترة الحظر.

2- الجداول الجديدة شملت تشغيل ٢٤ قطار ذهاب وعودة بينهم 12 قطار مكيف.

3- الجداول شملت تشغيل 4 قطارات ذهاب وعودة فى نفس اليوم بين القاهرة والأقصر.

4- الجداول شملت تشغيل 4 قطارات ذهاب وعودة فى نفس اليوم بين القاهرة وأسوان.

5- أخر قطار سيقوم من القاهرة للصعيد الساعة 2.30 ظهرًا وتنتهى رحلته فى محطة المنيا.

6- الجداول تشمل بعض القطارات التى ستتوقف فى محطات رئيسية مع قدوم فترة الحظر لتكمل رحلتها صباح اليوم التالى وسيتاح لركابها البيات بها لليوم التالى.

7- القطارات المتجهة من القاهرة إلى الصعيد أرقامها ومواعيدها كالتالى :

- قطار مخصوص مميز يقوم من القاهرة الساعة 6.15 صباحا ويصل اسوان 18.45 مساءا .