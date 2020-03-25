24 قطارًا فقط تعمل على خطوط الصعيد بعد تطبيق الحظر.. تعرف عليها

وضعت هيئة السكة الحديد جداول تشغيل جديدة لخطوط الصعيد، لتطبيق قرار فرض حظر التجوال من 7 مساءً حتى 6 صباحًا اليوم التالى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتقدم اليوم السابع فى 30 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه الجداول وأرقام ومواعيد ومحطات وقوف قطاراتها.
1- الجداول الجديدة شملت إلغاء تشغيل أغلب القطارات لتعارضها مع فترة الحظر.
2- الجداول الجديدة شملت تشغيل ٢٤ قطار ذهاب وعودة بينهم 12 قطار مكيف.
3- الجداول شملت تشغيل 4 قطارات ذهاب وعودة فى نفس اليوم بين القاهرة والأقصر.
4- الجداول شملت تشغيل 4 قطارات ذهاب وعودة فى نفس اليوم بين القاهرة وأسوان.
5- أخر قطار سيقوم من القاهرة للصعيد الساعة 2.30 ظهرًا وتنتهى رحلته فى محطة المنيا.
6- الجداول تشمل بعض القطارات التى ستتوقف فى محطات رئيسية مع قدوم فترة الحظر لتكمل رحلتها صباح اليوم التالى وسيتاح لركابها البيات بها لليوم التالى.
7- القطارات المتجهة من القاهرة إلى الصعيد أرقامها ومواعيدها كالتالى :
- قطار مخصوص مميز يقوم من القاهرة الساعة 6.15 صباحا ويصل اسوان 18.45 مساءا .
- قطار رقم 3002 مكيف VIP يقوم من القاهرة الساعة 6.45 صباحا ويصل اسوان 18.05 مساءا .
- قطار رقم 978 مكيف VIP يقوم من القاهرة الساعة 7.00 صباحا ويصل الاقصر17.30 مساءا .
- قطار رقم 974 مميز يقوم من القاهرة الساعة 7.30 صباحا ويصل نجع حمادى 16.55 ويقوم من نجع حمادى الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى الاقصر.
- قطار رقم 980 مكيف VIP يقوم من القاهرة الساعة 8.15 صباحا يصل الاقصر 18.45 ويقوم من الاقصر الساعة 6.45 صباح اليوم التالى متجها الى أسوان.
- قطار رقم 80 مميز يقوم من القاهرة الساعة 8.30 صباحا يصل سوهاج 17.30 ويقوم من سوهاج الساعة 7.00 صباح اليوم التالى متجها الى أسوان.
- قطار رقم 158 مميز يقوم من القاهرة الساعة 10.30 صباحا يصل سوهاج 18.30 ويقوم من سوهاج الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى اسوان.
- قطار رقم 982 مكيف اسبانى يقوم من القاهرة الساعة 12.00 ظهرا يصل أسيوط 17.10 ويقوم من اسيوط الساعة 6.30 صباح اليوم التالى متجها الى أسوان.
- قطار رقم 160 مميز يقوم من الجيزة الساعة 12.15 ظهرا يصل اسيوط 18.30 ويقوم من اسيوط الساعة 8.00 صباح اليوم التالى متجها الى اسوان.
- قطار رقم 986 مكيف اسبانى يقوم من القاهرة الساعة 13.00 مساء يصل أسيوط 18.20 ويقوم من اسيوط الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى الاقصر.
- قطار رقم 166 مميز يقوم من المنيا الساعة 6.30 صباحا ويصل سوهاج الساعة 11.00.
- قطار رقم 990 مكيف اسبانى يقوم من القاهرة 14.30 ظهرا الى المنيا.
8- القطارات المتجهة من الوجه القبلى إلى القاهرة أرقامها ومواعيدها كالتالى :
- قطار رقم 159 مميز يقوم من الاقصر الساعة 6.15 صباحا يصل القاهرة الساعة 18.10.
- قطار رقم 3001 مكيف VIP يقوم من أسوان الساعة 6.15 صباحا يصل القاهرة الساعة 17.45.
- قطار مخصوص مميز يقوم من أسوان الساعة 6.30 صباحا يصل القاهرة الساعة 18.40.
- قطار رقم 978 مكيف أسبانى يقوم من الاقصر الساعة 7.30 صباحا يصل القاهرة الساعة 18.30.
- قطار رقم 983 مكيف أسبانى يقوم من أسوان الساعة 7.30 صباحا يصل المنيا الساعة 18.15 ويقوم من المنيا الساعة 6.15 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة.
- قطار رقم 81 مميز يقوم من أسوان الساعة 9.00 صباحا يصل أسيوط الساعة 18.20 ويقوم من أسيوط الساعة 6.30 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة.
- قطار رقم 157 مميز يقوم من الاقصر الساعة 10.00 صباحا يصل المنيا الساعة 18.00 ويقوم من المنيا الساعة 7.30 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة.
- قطار رقم 987 مكيف أسبانى يقوم من الاقصر الساعة 10.30 صباحا يصل سوهاج الساعة 17.45 ويقوم من سوهاج الساعة 6.50 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة.
- قطار رقم 163 مميز يقوم من أسوان الساعة 12.30 ظهرا يصل نجع حمادى الساعة 18.30 ويقوم من نجع حمادى الساعة 6.30 صباح اليوم التالى متجها الى القاهرة.
- قطار رقم 991 مكيف اسبانى من المنيا الساعة 11.00 صباحا متجها الى القاهرة.
- قطار رقم 167 مميز يقوم من سوهاج الساعة 13.00 ظهرا يصل المنيا الساعة 17.30.
مواعيد قطارات الصعيد
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