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وزارة الصحة الإيرانية تطالب البرلمان بمد تعطيل جلساته أسبوعين بسبب كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:11 م
وزارة الصحة الإيرانية تطالب البرلمان بمد تعطيل جلساته أسبوعين بسبب كورونا مجلس الشورى الإسلامى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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طالبت وزارة الصحة الإيرانية مجلس الشورى الإسلامى (البرلمان)، بمد تعطيل الجلسات بسبب فيروس كورونا المتفشي فى البلاد،ومازال يحصد المئات من الأراواح فى جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 .

ووفقا لوكالة فارس الإيرانية، بعث وزير الصحة الإيرانى سعيد نمكى رسالة مفتوحة لرئيس البرلمان على لاريحانى طالب من خلالها مديد تعطيل جلسات البرلمان أسبوعين آخرين، ودعاه لاستخدام وسائل اخرى كتقنية الـ "فيديوكنفرانس" بين النواب.

 

وأشار نمكى فى رسالته إلى تصويت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم على خطة "التباعد الإجتماعى"، و تقييد حركة التنقل بين المدن في إطار الحد من انتشار كورونا.

وكانت أعلنت الصحة الإيرانية الأربعاء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، كما ارتفا عدد  إلى 27017 بعد تسجيل 2206 إصابة جديدة كما تم تسجيل ارتفاع في أعداد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 9625".

وشدد وزير الصحة الإيرانى على تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بها.

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).


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