اليوم السابع
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نقيب التطبيقيين: وقف كافة الأنشطة بفروع النقابة بالمحافظات حتى انتهاء حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:31 م
نقيب التطبيقيين: وقف كافة الأنشطة بفروع النقابة بالمحافظات حتى انتهاء حظر التجوال الدكتور زكريا حشاد نقيب عام التطبيقيين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور زكريا حشاد، نقيب عام التطبيقيين، إنه تمشيا مع سياسات الدولة فى زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، وحرصا على أرواح المواطنين وأعضاء نقابة التطبيقيين، فقد تقرر تعطيل العمل بالنقابة العامة للتطبيقيين، وكذلك فروع النقابة بالمحافظات، إبتداءا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وحتى يوم السبت الموافق 4 إبريل المقبل.
 
وأوضح نقيب التطبيقيين، أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل إبتداءا من يوم الأحد الموافق 5 إبريل 2020، علما بأن توقف جميع الأنشطة لا يشمل النشاط الصحى، والمستشفى التابعة للنقابة.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، أنه بداية من اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.
 
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.
 

نقابة التطبيقيين

نقيب التطبيقيين

مواعيد عمل نقابة التطبيقيين

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